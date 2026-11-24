Η Κύπρος θέλει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ανατολική Μεσόγειο, με ορίζοντα το 2032. Ο επικεφαλής επιστήμονας, Δημήτρης Σκουρίδης, παρουσιάζει στον «Πολίτη» τους στόχους της εθνικής στρατηγικής, μιλά για τη δυνητική αύξηση της παραγωγικότητας κατά 15%, τον μετασχηματισμό του δημοσίου, τις αναγκαίες ψηφιακές υποδομές και τις προκλήσεις χρηματοδότησης, ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού. Κύριε Σκουρίδη, κάθε εθνική στρατηγική έχει έναν σαφή προορισμό. Πού θέλει να οδηγήσει την Κύπρο η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη; Η στρατηγική μας θέτει ως ορίζοντα το 2032 και ως φιλοδοξία να αναγνωρίζεται η Κύπρος ως ο κορυφαίος αξιόπιστος κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία για υπηρεσίες που αξιοποιούν την ΤΝ και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών περιοχών. Για να το πετύχουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουμε περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερους επιστήμονες και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται σχετικά χαμηλά στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή πρόκειται για μια τεχνολογία που μπορεί να μετασχηματίσει κάθε κλάδο της οικονομίας και κάθε δημόσια υπηρεσία. Δεν είναι απλώς μια ακόμη τεχνολογική εξέλιξη. Μπορεί να αλλάξει τους όρους ανταγωνισμού μετα...