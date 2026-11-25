Η συζήτηση επανέρχεται μετά τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τραγωδία συνδέεται με τα προβλήματα που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί στις συγκεκριμένες εκδρομές. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο η Πολιτεία μπορεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την προστασία των ανηλίκων, χωρίς να καταργεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Υποχρεωτική παρουσία ενήλικα

Την πρόθεση να διερευνηθεί η δυνατότητα κατάθεσης πρότασης νόμου γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη αρχίσει επαφές με τη γραμματεία της Επιτροπής, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για εκδρομές που διοργανώνονται από μαθητές εκτός σχολικών μονάδων. Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται οι εκδρομές, αλλά με υποχρεωτική παρουσία υπεύθυνων ενηλίκων. Η συζήτηση, μάλιστα, δεν περιορίζεται στην Κακοπετριά, καθώς παρόμοιες δραστηριότητες διοργανώνονται και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των καρναβαλιών.

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η νομοθετική ρύθμιση δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται ως προς τη δυνατότητα ελέγχου δραστηριοτήτων που οργανώνονται ιδιωτικά, την ευθύνη των γονέων και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Μεταξύ των ζητημάτων που τίθενται είναι κατά πόσο η γονική συγκατάθεση αρκεί για τη διαμονή ανηλίκων σε καταλύματα χωρίς συνοδεία και εάν πρέπει να επιβληθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες τους.

Συζήτηση και στο ΥΠΑΝ

Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας έχουν κληθεί εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, της Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας, των οργανωμένων γονέων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τόσο το υφιστάμενο καθεστώς όσο και οι δυνατότητες παρέμβασης.

Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, συγκάλεσε σύσκεψη στο ΥΠΑΝ με τη συμμετοχή των οργανωμένων γονέων και της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης. Οι οργανωμένοι γονείς ζητούν να σταματήσουν οι εκδρομές χωρίς συνοδεία, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η εποπτεία των μαθητών και οι ευθύνες όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση και τη φιλοξενία τους.