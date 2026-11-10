Στην Αττάλεια για την COP31 ο Χριστοδουλίδης - Ιδιαίτερης διπλωματικής σημασίας η συμμετοχή της ΚΔ

Η COP31 ξεκίνησε τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί στις 20 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η ενίσχυση της διεθνούς δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, η εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στη Σύνοδο Ηγετών, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να παρουσιάσουν τις εθνικές θέσεις και δεσμεύσεις τους για την κλιματική δράση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για την ενεργειακή μετάβαση, τη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη διπλωματική σημασία. Κυβερνητική πηγή είχε αναφέρει στο ΚΥΠΕ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε επίσημη πρόσκληση ύστερα από συστηματικές και συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της Λευκωσίας, με ουσιαστική κινητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι σημαντικό ρόλο είχε η συντονισμένη πίεση από πλευράς ΕΕ, με κοινή θέση πως η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή κράτους μέλους σε διεθνείς διαδικασίες δεν μπορεί να αμφισβητείται ή να υπόκειται σε μονομερείς περιορισμούς.

Το ζήτημα προέκυψε μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αποστείλει προσωπικές προσκλήσεις στους ηγέτες των άλλων 26 κρατών μελών της ΕΕ για τη Σύνοδο Ηγετών της COP31, επιχειρώντας, κατά το δημοσίευμα, να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ