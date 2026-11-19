Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρία, την περασμένη Παρασκευή, το Συμβούλιο αποφάσισε επανεξέταση σε επόμενη συνεδρία του αιτήματος της Μητρόπολης Κωνσταντίας για πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση, λόγω νέων δεδομένων από επιστολές αντίδρασης και ενημέρωση της Μητρόπολης για αλλαγές στα σχέδια.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, τόνισε την απουσία του οικείου δήμου, Αγίας Νάπας, αν και προσκλήθηκε.

Επίσης ο κ. Δαμιανού, χαρακτήρισε ως «περίεργη» την εκπροσώπηση του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τάχθηκε αρνητικά απέναντι στη συγκεκριμένη αίτηση, ζητώντας κατεδάφιση. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια θέση εξέφρασε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε στη συνεδρίαση ο Σωτήρης Κτωρίδης, πρόεδρος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, το Τμήμα Δασών τάχθηκε θετικά απέναντι στη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για εκ των υστέρων νομιμοποίησης των κατασκευών, ενώ η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τάχθηκε υπέρ, όμως θέτοντας πολλούς όρους. Το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν γνωμοδότησε, ζητώντας κατεδάφιση.

Τότε παρενέβη έντονα ο κ. Δαμιανού, αναφέροντας στον κ. Κτωρίδη ότι παραθέτει τα μισά δεδομένα, υπενθυμιζοντας ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ. Απαντώντας, ο κ. Κτωρίδης ανέφερε ότι δεν το γνώριζε.

«Δεν χορηγούμε άδεια άνευ όρων»

«Το να υπάρξει μια θετική εισήγηση, είτε για αυτή την αίτηση είτε άλλη, συνοδεύεται πάντα για μεγάλες και δύσκολες αναπτύξεις, από όρους. Μπορεί μια ενδεχόμενη θετική εισήγηση, όταν επανεξεταστεί, να έχει κάποιους όρους, ακόμα και κατεδάφισης», είπε ο κ. Κτωρίδης.

«Μπορεί, όταν επανεξεταστεί, σε περίπτωση που υπάρξει μια θετική εισήγηση, να τεθούν κάποιοι απλοί όροι, όπως το να υιοθετηθούν οι απόψεις του διευθυντή μίας Υπηρεσίας, πριν τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι χορηγούμε άδεια άνευ όρων. Είμαστε σε διαδικασία επανεξέτασης, δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι. Ακούμε τα πάντα, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις επιστολές που μας έστειλαν, όπως από περιβαλλοντικές οργανώσεις», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο κ. Κτωρίδης επικαλέστηκε απουσία νομοθετικού εργαλείου, ώστε όποιος κατέχει τεμάχιο γης και προχωρά σε αυθαίρετη ανέγερσης, να μη δικαιούται καν να υποβάλει αίτηση αναπτυξης στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Με αυτον τον τρόπο, είπε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο του Συμβουλίου.

Όρια στον ρόλο του Συμβουλίου ζήτησε η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου – Ετοιμάζει υπόμνημα τροποποίησης της Νομοθεσίας το ΕΤΕΚ

Την ανάγκη να τεθούν όρια στον ρόλο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, τόνισε η αντιπρόεδρος του Συβουλίου και εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ σε αυτό, Έλενα Χριστοδούλου. Σημείωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπου το κράτος ευνοεί τις νομιμοποιήσεις σε προστατευόμρνες ζώνες, θα έπρεπε να «κοβεται η φόρα» από την αρχή, ώστε αυτές οι υποθέσεις να μην καταλήγουν στο Συμβούλιο. Απαντώντας, ο κ. Δαμιανού, είπε ότι θα πρωθηθούν νομοθετικές διαδικασίες στη Βουλή.

Επίσης η κ. Χριστοδούλου ενημέρωσε ότι το ΕΤΕΚ θα διοργανώσει σύσκεψη με όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στο Συμβούλιο, για υπόμνημα τροποποίησης της Νομοθεσίας που διέπει το Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τεθούν και τα προσόντα των ατόμων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, τόνισε.