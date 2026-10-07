Προγραμματισμένες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για την επιθεώρηση του ηλεκτρικού δικτύου διανομής ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
Drones επιστρατεύει η ΑΗΚ για επιθεώρηση του ηλεκτρικού δικτύου - Δείτε σε ποιες περιοχές
Προγραμματισμένες πτήσεις από τις 8 έως τις 21 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΑΗΚ, διευκρινίζοντας ότι θα είναι σύντομες και θα περιορίζονται στις περιοχές όπου απαιτείται έλεγχος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 8 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ 09:00 και 11:00, πτήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ομόνοια και τη Χαλκούτσα.
Από τις 8 έως τις 21 Οκτωβρίου 2026, οι πτήσεις θα καλύψουν τη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, την Άλασσα, το Μονάγρι, τον Δωρό, την Τριμίκλινη, τον Σαϊτά, τον Κάτω Αμίαντο, τα Πλατάνια, την Κακοπετριά, τον Γαλάτα, το Σινά Όρος και την Τεμπριά.
Η ΑΗΚ αναφέρει ότι οι πτήσεις θα είναι σύντομης διάρκειας και θα περιοριστούν στις περιοχές όπου απαιτείται επιθεώρηση του ηλεκτρικού δικτύου και του σχετικού εξοπλισμού.
Προσθέτει ότι θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) και αποκλειστικά για τους πιο πάνω υπηρεσιακούς σκοπούς.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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