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Ενέργεια & Αγορές

Πιέσεις στο δολάριο και πτώση στις ασιατικές αγορές μετά τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που δείχνουν κέρδη για τους Δημοκρατικούς, έφεραν υποχώρηση του δολαρίου και απώλειες στα χρηματιστήρια της Ασίας.

Το δολάριο υποχώρησε και οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έδειξαν κέρδη για το Δημοκρατικό Κόμμα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου, εφόσον η αντιπολίτευση ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Περί τις 04:00, ώρα Κύπρου, το δολάριο υποχωρούσε κατά 0,65% έναντι του γεν, στα 157,65 γεν, ενώ σημείωνε πτώση 0,41% έναντι του ευρώ.

Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε σχεδόν 3%, ενώ ο δείκτης Kospi στη Σεούλ κατέγραφε απώλειες 1,39%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#δολάριο #ΑΣΙΑ #ΑΓΟΡΕΣ

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