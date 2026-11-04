Πιέσεις στο δολάριο και πτώση στις ασιατικές αγορές μετά τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ

Περί τις 04:00, ώρα Κύπρου, το δολάριο υποχωρούσε κατά 0,65% έναντι του γεν, στα 157,65 γεν, ενώ σημείωνε πτώση 0,41% έναντι του ευρώ.

Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε σχεδόν 3%, ενώ ο δείκτης Kospi στη Σεούλ κατέγραφε απώλειες 1,39%.

Πηγή: ΚΥΠΕ