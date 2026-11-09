Υπ. Ενέργειας: Έξι ανακαλύψεις με 20 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ - Ορόσημο το 2028

Μιλώντας στη συζήτηση «Energy Security in a Fragmented World», στο πλαίσιο του 22ου Ετήσιου Κυπριακού Συνεδρίου του Economist, που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι οι εταιρείες Eni και TotalEnergies έλαβαν τον Ιούλιο την τελική επενδυτική απόφαση για το Κρόνος και ότι οι κύριες συμβάσεις υπογράφηκαν τον Οκτώβριο.

Όπως εξήγησε, το έργο θα αξιοποιήσει υφιστάμενες υποδομές στην Αίγυπτο, ώστε το φυσικό αέριο να διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι προχωρεί επίσης η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, με την ολοκλήρωση βασικών συμφωνιών με την Αίγυπτο. Παράλληλα, οι εταίροι στα τεμάχια 5 και 10 εξετάζουν επιλογές για την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση των ανακαλύψεών τους.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο δίνει στην Κύπρο τη δυνατότητα να αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές, να μειώνει το κόστος και να διαθέτει ταχύτερα το φυσικό αέριο στις αγορές. Πρόσθεσε ότι το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και πρακτικής περιφερειακής συνεργασίας.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια, είπε ότι η πρόσφατη κρίση στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε την ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, των διαδρομών εφοδιασμού, των υποδομών και των συνεργασιών. Όπως σημείωσε, οι διαταραχές σε κρίσιμες διαδρομές μπορούν να επηρεάσουν αγορές πολύ πέρα από την περιοχή όπου εκδηλώνονται.

Επισήμανε ότι η Κύπρος έχει μικρό και απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, χωρίς διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες και με μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα. Αυτό, είπε, καθιστά νοικοκυριά και επιχειρήσεις ευάλωτα στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην ηλιακή ενέργεια, οι αυξανόμενες περικοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον Υπουργό, την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος, αποθήκευση ενέργειας και εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου.

Πρόσθεσε ότι η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025, θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο και στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Για τον Great Sea Interconnector, ο κ. Δαμιανός είπε ότι το έργο προσφέρει στην Κύπρο την ευκαιρία να ξεπεράσει την ενεργειακή της απομόνωση, να ενισχύσει την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού και να αξιοποιήσει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Χαρακτήρισε την προγραμματισμένη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ και μέρος της πρωτοβουλίας Energy Highways. Υπογράμμισε επίσης τη δυνητική συμβολή της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη συνεργασία.

Ερωτηθείς ποιοι παράγοντες προσελκύουν μεγάλες ενεργειακές εταιρείες στην Κύπρο, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αξιοπιστία της χώρας ως διεθνούς εταίρου, στις ισχυρές σχέσεις της με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρουν η γεωγραφική της θέση και η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών στην Αίγυπτο.

Είπε ότι αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο ως προς τις πηγές ενέργειας όσο και ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση. Οι ισχυρές περιφερειακές και εμπορικές συνεργασίες, πρόσθεσε, είναι καθοριστικές για την προώθηση των έργων φυσικού αερίου και την καλύτερη αξιοποίηση των κυπριακών ανακαλύψεων.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αλληλοενισχύονται, μέσω αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού, ανθεκτικών υποδομών και πολιτικών που προσφέρουν απτά οφέλη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ