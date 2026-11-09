Μετρούν αντιδράσεις για τον GSI - Οι NAVTEX και η Τουρκία

Η έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στη διαδρομή πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), από το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο VB Abeille Marengo, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής σε Αθήνα, Λευκωσία και Άγκυρα, μετά την έκδοση των αναγκαίων NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για εργασίες ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την έκδοση των NAVTEX ακολούθησε η αναμενόμενη αντίδραση τ...

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