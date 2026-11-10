Πρόοδος έως το τέλος του 2026 για τη μελέτη της ΕΤΕπ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, λέει ο Λετυμπιώτης

Σε δηλώσεις του κατά την ενημέρωση των ΜΜΕ, και απαντώντας σε ερώτηση για τη μελέτη της ΕΤΕπ σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι οι δύο χώρες απευθύνθηκαν από κοινού στην Τράπεζα για τη διενέργειά της. «Άρα ήταν και δική μας επιδίωξη, και δική μας θεώρηση ότι θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η μελέτη», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η ΕΤΕπ έχει λάβει τα στοιχεία από τον φορέα υλοποίησης.

Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η μελέτη θα αξιολογηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο εκπονούνται μελέτες βιωσιμότητας για έργα με τέτοια τεχνική πολυπλοκότητα και γεωπολιτική διάσταση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, το οποίο έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση που έχει δοθεί ποτέ σε αντίστοιχο έργο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η Κυβέρνηση, έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπάρξει πρόοδος στην ολοκλήρωση της μελέτης.

Ανέφερε ακόμη ότι από την αρχή η Κυβέρνηση επιδίωκε να διασαφηνιστούν όλες οι πτυχές και οι παράμετροι του έργου, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό για τη χώρα και την περιοχή, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αξιολογηθούν σε συντονισμό με την ελληνική Κυβέρνηση και τον φορέα υλοποίησης, είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ