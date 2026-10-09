Μπορεί μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου να μένουν επίσημα στην κούρσα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ δύο ονόματα, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη, φαίνεται όμως ότι στη διαδικασία επιθυμούν να μπουν και άλλα μέλη του Συναγερμού. Γίνεται λόγος για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρο του κόμματος Ιωνά Νικολάου, ο οποίος παρέλαβε από την Πινδάρου το έντυπο υπογραφών και υποβολής υποψηφιότητας.
Ανοίγει η κούρσα για το χρίσμα στον ΔΗΣΥ - Ενδιαφέρον και από Ιωνά Νικολάου
Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ διευκρινίζει ότι παρέλαβε τα έντυπα πριν από την απόσυρση της προέδρου και ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη.
Το όνομα του ενδιαφερόμενου έφερε πρώτα στο φως ο «Φιλελεύθερος». Μιλώντας στον Alpha, ο κ. Νικολάου επιβεβαίωσε τόσο το ενδιαφέρον του όσο και την παραλαβή των εντύπων, συστήνοντας ωστόσο υπομονή, καθώς δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές του αποφάσεις.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα έντυπα τα παρέλαβε πριν από τις χθεσινές εξελίξεις, δηλαδή πριν από τη συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη στην Πινδάρου και την απόσυρση της προέδρου που ακολούθησε. Αφήνει έτσι να εννοηθεί ότι το ενδιαφέρον του δεν αποτελεί αντίδραση στην απόφασή της.
Ο Ιωνάς Νικολάου, ιδρυτικό μέλος της ΝΕΔΗΣΥ, εκλέχθηκε βουλευτής Λευκωσίας το 2001 και παρέμεινε στη Βουλή έως το 2013. Επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη ανέλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, από το οποίο παραιτήθηκε τον Μάιο του 2019 μετά τις αντιδράσεις για τους χειρισμούς της Αστυνομίας στην υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου.
Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εσωκομματική να μετατραπεί και σε αναμέτρηση τεσσάρων. Το ενδεχόμενο δεν το είχε αποκλείσει χθες ούτε η ίδια η πρόεδρος του κόμματος. Ερωτηθείσα αν υπάρχει και άλλη υποψηφιότητα, η Αννίτα Δημητρίου απάντησε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αν θα υπάρξει κι άλλο ενδιαφέρον», σημειώνοντας ότι «έχουν ανακοινωθεί οι διαδικασίες και θα ακολουθηθούν».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Οκτωβρίου, ενώ η έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση που θα αναδείξει τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές του 2028 έχει οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου.
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