ΔΗΣΥ: Απόφαση ευθύνης και νίκης η κίνηση της Αννίτας Δημητρίου ενόψει προεδρικών του 2028

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, με τίτλο «Απόφαση νίκης – Ενωμένοι για το 2028», ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η Πρόεδρος του κόμματος έθεσε το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δέσμευση των συμμετεχόντων να σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών και να στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Όπως σημειώνει, η ενότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογική μάχη του 2028, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία της κ. Δημητρίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ενωμένη πορεία, η διαφύλαξη της οποίας αποτελεί ευθύνη όλων.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει επίσης ότι η επιλογή του υποψηφίου θα προχωρήσει συντεταγμένα, στη βάση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και με σεβασμό στην ισότιμη συμμετοχή κάθε διεκδικητή, τονίζοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν τα μέλη του κόμματος.

Παράλληλα, καλεί τα στελέχη να συμβάλουν σε ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, με αλληλοσεβασμό και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, αποφεύγοντας, όπως αναφέρει, την αναπαραγωγή σεναρίων, μικροπρεπών σχολίων και προσωπικών αιχμών.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι στόχος είναι ένας ισχυρός και ενωμένος Δημοκρατικός Συναγερμός, με δικό του υποψήφιο και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, με ορίζοντα τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2028 και την προοπτική της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ