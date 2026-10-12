Φρένο στις ανελαστικές δαπάνες ζητεί ο διοικητής της ΚΤΚ

Κυριότερη κατηγορία των ανελαστικών δανανών είναι το κρατικό μισθολόγιο, με τον κ. Πατσαλίδη να μην κάνει αναφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Πλεόνασμα 4,1% του ΑΕΠ

Η εικόνα των δημόσιων οικονομικών παραμένει θετική, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 4,1% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε κοντά στο 50% στο τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρότερες επιδόσεις από την Ευρωζώνη, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλή ανεργία. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με την ΚΤΚ να προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 3% ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Ο διοικητής προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η θετική δημοσιονομική εικόνα δεν εξαλείφει τους εξωτερικούς κινδύνους. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι παρατεταμένες συγκρούσεις και οι αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο δημιουργούν αβεβαιότητα για την ανάπτυξη και τις τιμές.

Στο 5,2% ο πληθωρισμός

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επιτάχυνση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Πατσαλίδης, ο πληθωρισμός στην Κύπρο ανήλθε στο 5,2% τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη.

Βασικοί παράγοντες είναι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και ο υψηλός πληθωρισμός των υπηρεσιών. Οι πιέσεις στις υπηρεσίες συνδέονται, σύμφωνα με την ομιλία, με την ισχυρή ζήτηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη στενότητα στην αγορά εργασίας, τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και τη συνεχιζόμενη άνοδο των ενοικίων.

Ο μέσος πληθωρισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκε στο 3,2%, έναντι 1,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Για το σύνολο του 2026, η ΚΤΚ προβλέπει πληθωρισμό 3,3%, με σταδιακή αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Ο διοικητής σημειώνει επίσης ότι η πρόσφατη επιτάχυνση επηρεάζεται εν μέρει από τη στατιστική επίδραση βάσης, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 ο πληθωρισμός ήταν μηδενικός.