Δημήτρης Δημητρίου: «Μας λείπει το αφήγημα - Πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον του ΔΗΣΥ» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η έλλειψη πολιτικής συζήτησης αποτελεί μεγάλη αδυναμία του ΔΗΣΥ. Όπως είπε, το κόμμα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το πρόγραμμα διακυβέρνησής του και με ποιον τρόπο διαφοροποιείται από τη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έλαβε μηνύματα από μέλη και ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ που τον προέτρεπαν να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες, σημειώνοντας ότι οι δύο προηγούμενες εβδομάδες απέδειξαν πως ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πολύ πυκνός.

«Μας λείπει το αφήγημα»

Ο κ. Δημητρίου τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ χρειάζεται ένα πολιτικό αφήγημα που θα τον οδηγήσει στις προεδρικές εκλογές και θα διασφαλίσει την ενότητά του μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι βουλευτές του κόμματος πρέπει να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο, ώστε η παράταξη να κατέλθει με αυτοπεποίθηση στις εκλογές και να διευρύνει το πολιτικό της αποτύπωμα.

Επισήμανε, επίσης, ότι δεν έγινε η αναγκαία αποτίμηση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών, υποστηρίζοντας πως η συζήτηση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας. Όπως είπε, τον Ιούλιο του 2024 είχε εκφράσει την άποψη ότι δεν έγινε αποτίμηση ούτε των προεδρικών ούτε των δημοτικών εκλογών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ανακοίνωση της ηγεσίας του κόμματος εναντίον του.

Ερωτηθείς για τους χειρισμούς της ηγεσίας, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι δεν έγιναν σωστοί χειρισμοί ούτε τότε ούτε σήμερα, προσθέτοντας ότι η αυτοκριτική πρέπει να προηγείται της κριτικής. Συμπεριέλαβε και τον εαυτό του σε όσους έχουν ευθύνη, λόγω της συμμετοχής του στην ηγεσία του κόμματος.

«Το ζήτημα είναι πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές»

Αναφερόμενος στην απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ δήλωσε ότι δεν έχει σημασία να κρίνεται εκ των υστέρων τι έπρεπε ή δεν έπρεπε να πράξει. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο είναι πώς το κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, προσθέτοντας ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο 2028 και στα επόμενα χρόνια, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο ΔΗΣΥ θα υπηρετήσει το συμφέρον των πολιτών και θα αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί η εσωστρέφεια και να μην ξεπεραστεί η κρίση, ακόμη κι αν οι αντιπαραθέσεις προσωρινά υποχωρήσουν. Υποστήριξε ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και στη βάση συγκεκριμένων στόχων και θέσεων.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μελλοντικά την προεδρία του ΔΗΣΥ, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι δεν κάνει μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς στην πολιτική. Διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει φιλοδοξίες, αλλά τόνισε ότι δεν λειτουργεί με βάση αυτές, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα είναι η προσφορά στην παράταξη και στον τόπο από οποιαδήποτε θέση.

Ακούστε την παρέμβαση του Δημήτρη Δημητρίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12-10-2026