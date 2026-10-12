Μάχη για το χρίσμα στον ΔΗΣΥ: Τέλος στα σενάρια ζητά η Πινδάρου, διαφορετικά μηνύματα στέλνουν τα στελέχη

Στην ανακοίνωση, η Πινδάρου παρουσιάζει την απόσυρση της προέδρου ως «απόφαση ευθύνης και νίκης». Σημειώνει ότι, βάζοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από τη δική της διεκδίκηση, εξασφάλισε τη δέσμευση όλων να σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών και να στηρίξουν όποιον αναδειχθεί.

Η απάντηση της προέδρου

Σε ποια σενάρια αναφερόταν η ανακοίνωση το είχε ήδη πει το πρωί η ίδια η Αννίτα Δημητρίου στο ΣΙΓΜΑ. Απέρριψε κατηγορηματικά όσα γράφτηκαν για πιέσεις, συμφωνίες και εκβιασμούς πίσω από την απόσυρσή της και είπε ότι ντροπή είναι και η διατύπωσή τους και η αναπαραγωγή τους. «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται», δήλωσε. Όπως εξήγησε, είχε αποφασίσει από το βράδυ της Πέμπτης, γιατί η κατάσταση στο κόμμα δεν μπορούσε να συνεχιστεί, και έκρινε ότι η αποχώρησή της ήταν η απόφαση «που θα ξεκλείδωνε το αδιέξοδο». Αποκάλυψε επίσης ότι πριν από τη συνάντηση στο γραφείο της μίλησε για την πρόθεσή της στον Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος προσπάθησε να τη μεταπείσει.

«Δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός»

Την ίδια εικόνα έδωσε στο ΡΙΚ ο Γιώργος Παμπορίδης, που διεκδικεί το χρίσμα απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ήταν παρών στη συνάντηση στο γραφείο της προέδρου, μαζί με τον κ. Νεοφύτου και τον εκδότη της «Αλήθειας» Φρίξο Κουλέρμο, και την περιέγραψε ως σύντομη κουβέντα 15 με 20 λεπτών. «Δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός», είπε, και τη συζήτηση γύρω από το θέμα την κατέταξε στο κουτσομπολιό. Κατά τον ίδιο, η πρόεδρος αποσύρθηκε για να διασφαλίσει ότι ο κ. Νεοφύτου θα κατέβει μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος, «και δεσμευτήκαμε ότι θα τηρηθούν».

Ο κ. Παμπορίδης δεν έκρυψε ότι ο ίδιος είχε εισηγηθεί να μη γίνουν εσωκομματικές εκλογές, για να μην ανάψουν τα πάθη. Τώρα που η κάλπη είναι δεδομένη, λέει ότι θα προσπαθήσει να την κάνει «επουλωτική διαδικασία». Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν τα μέλη, υποστήριξε, είναι ποιος μπορεί να αποτρέψει «την επανάληψη του '23» απέναντι σε έναν υποψήφιο της ευρύτερης Αριστεράς και στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Από το στενό περιβάλλον της προέδρου, πρώτος πήρε ανοιχτά θέση ο Μιχάλης Ιωαννίδης, συντονιστής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ. Στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» εξήγησε ότι στηρίζει τον Γιώργο Παμπορίδη «διότι συμφωνούμε στη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, και γιατί υπηρετεί μια σαφή αντιλαϊκίστικη γραμμή». Φρόντισε να διευκρινίσει ότι η θέση του είναι προσωπική και δεν εκφράζει ούτε την πρόεδρο ούτε το κόμμα. Στην ίδια συνέντευξη χαρακτήρισε ισοπεδωτική την κριτική του Αβέρωφ Νεοφύτου ότι η ηγεσία κάνει σιωπηρή συμπολίτευση. Ο κ. Παμπορίδης τον καλωσόρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι η υποψηφιότητά του «ευελπιστεί να ενώσει τη βάση του Συναγερμού».

Οι βουλευτές να μην πάρουν θέση

Διαφορετική στάση κρατά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου. Μιλώντας στο Omega, είπε για πρώτη φορά δημόσια ότι δέχθηκε κι ο ίδιος μηνύματα να διεκδικήσει το χρίσμα, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν θα το κάνει, γιατί πιστεύει πως δεν είναι η ώρα. Αύριο, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα ζητήσει από τους βουλευτές να μη δηλώσουν δημόσια στήριξη σε κανέναν διεκδικητή, ώστε να μπορούν να εγγυηθούν «και την επόμενη μέρα».

Μίλησε για «λάθος στη διαχείριση» και για λάθος προτεραιότητες από την ηγεσία, στην οποία, όπως είπε, συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του. «Η ενότητα έχει εξελιχθεί σε μια κούφια διακήρυξη», σχολίασε, προσθέτοντας ότι ο ΔΗΣΥ περνά ίσως μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα, κατά τον ίδιο, δεν είναι μόνο ποιος θα είναι ο υποψήφιος, αλλά σε τι διαφέρει από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Όχι υποψηφιότητα, αλλά ανησυχία

Με γραπτή δήλωση έκλεισε σήμερα τη συζήτηση για το όνομά του ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, που ακουγόταν τις τελευταίες ημέρες ως πιθανός τρίτος διεκδικητής. Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο ΕΛΚ αναφέρει ότι μετά την απόσυρση της προέδρου δέχθηκε παραινέσεις από στελέχη και απλά μέλη να κατέβει, επαναλαμβάνει όμως ότι δεν τον ενδιέφερε ποτέ «η διεκδίκηση οποιουδήποτε ανώτατου αξιώματος». Εκφράζει παράλληλα τη λύπη του που δεν εισακούστηκε η πρότασή του να αποφευχθεί η εσωκομματική εκλογή και να αναζητηθεί μια υποψηφιότητα κοινής αποδοχής. «Πάνω από τα πρόσωπα, τις φιλοδοξίες και τις εσωκομματικές διαδικασίες υπάρχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός», καταλήγει.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο τρίτου;

Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 2022, το χρίσμα θα κριθεί στην κάλπη. Το αν θα υπάρξει και τρίτος διεκδικητής δεν έχει ξεκαθαρίσει, ωστόσο πηγές εντός του κόμματος αναφέρουν πως τα σενάρια και άλλων συμμετοχών στην μάχη όλο και απομακρύνονται. Ο κ. Παμπορίδης είπε ότι απέφυγε να έρθει σε επαφή με όσους ακούστηκαν, για να μη θεωρηθεί ότι τους επηρεάζει, και ότι θα περιμένει τις αποφάσεις τους. Ο κ. Δημητρίου, από την πλευρά του, θύμισε ότι «δύο εβδομάδες είναι πολύς πολιτικός χρόνος».