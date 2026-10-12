Το ξέκοψε ο Φουρλάς: Δεν ενδιαφέρομαι για την Προεδρία - Ανησυχία για τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Φουρλάς αναφέρει ότι, μετά την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να αποσύρει το ενδιαφέρον της για διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, δέχθηκε παραινέσεις από στελέχη και μέλη του κόμματος να εξετάσει το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας.

Ευχαριστώντας όσους τον παρότρυναν, σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη τους αποτελεί αναγνώριση της πολιτικής του διαδρομής, η οποία, όπως υποστηρίζει, δεν στηρίχθηκε σε προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά στη δουλειά και την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων της κοινωνίας.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν τον ενδιέφερε ποτέ η διεκδίκηση οποιουδήποτε ανώτατου αξιώματος, τονίζοντας ότι επιλογή του παραμένει να υπηρετεί τους πολίτες από τη θέση του ευρωβουλευτή, στην οποία εξελέγη δύο φορές.

«Δυσάρεστη εικόνα» και ανησυχία για τον ΔΗΣΥ

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις, ο Λουκάς Φουρλάς επισημαίνει ότι έχουν δημιουργήσει μια «δυσάρεστη εικόνα» για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ενώ διαμορφώνουν νέα δεδομένα που απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθαρό πολιτικό λόγο.

Δεν κρύβει, μάλιστα, την ανησυχία του για την κατάσταση στο κόμμα, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν εισακούστηκε η εισήγησή του να αποφευχθεί η εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του υποψηφίου στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Όπως αναφέρει, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελούν η συνεννόηση, η σύνθεση και η αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής υποψηφιότητας, η οποία θα έθετε πάνω από όλα το συμφέρον της παράταξης και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και νικηφόρα πορεία προς τις εκλογές.

«Πάνω από τα πρόσωπα και τις φιλοδοξίες ο ΔΗΣΥ»

Ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ιστορία, κοινωνικές ρίζες και πολιτική παρακαταθήκη, αλλά και ευθύνη απέναντι στον τόπο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του Κυπριακού και την παρουσία του κόμματος στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Τονίζει, παράλληλα, ότι η παράταξη έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών που εξακολουθούν να προσβλέπουν σε αυτήν, προειδοποιώντας ότι οι εσωκομματικές επιλογές δεν πρέπει να υπονομεύσουν την προοπτική της.

«Δεν δικαιούμαστε να απογοητεύσουμε αυτή την προσδοκία των μελών του Συναγερμού και του κόσμου που προσβλέπει σε εμάς, ούτε να επιτρέψουμε οι επιλογές μας να υπονομεύσουν αυτές τις προοπτικές της παράταξης», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο Λουκάς Φουρλάς στέλνει μήνυμα προς το εσωτερικό του ΔΗΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι «πάνω από τα πρόσωπα, τις φιλοδοξίες και τις εσωκομματικές διαδικασίες υπάρχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός».

«Και πάνω απ’ όλα, υπάρχει η Κύπρος», καταλήγει.