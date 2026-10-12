Νέο «παράθυρο ευκαιρίας» βλέπει ο Χριστοδουλίδης στο Κυπριακό - Έτοιμο το έγγραφο συγκλίσεων του ΟΗΕ

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί ο στόχος. Συγκρίνοντας τα δεδομένα από την ανάληψη της διακυβέρνησης, τον Μάρτιο του 2023, με τη σημερινή κατάσταση, είπε ότι «δικαιολογημένα θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για το οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις». Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την Τρίτη, η οποία πραγματοποιείται έπειτα από πρωτοβουλία της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Πρόεδρος είπε ότι θα συζητηθεί πιο συγκεκριμένα ο τρόπος επίτευξης του στόχου. Εκτίμησε ότι υπάρχουν δεδομένα προς τη σωστή κατεύθυνση, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Το έγγραφο των συγκλίσεων, το οποίο, όπως είπε, θα αποτελέσει τη βάση για την επανέναρξη, έχει ολοκληρωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την ολοκλήρωσή του θετική εξέλιξη και είπε ότι το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε όλα τα μέρη, ώστε να σχολιαστεί και στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις.

Για την πρόταση των 19 σημείων που υπέβαλε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην τελευταία τους συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι περιλαμβάνει νέες, συγκεκριμένες και διαφορετικές εισηγήσεις από εκείνες που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν και δεν είχαν γίνει θετικά δεκτές από την τουρκική πλευρά. «Δεν οχυρωνόμαστε πίσω από θέσεις που γνωρίζουμε ότι ήδη απορρίφθηκαν. Ήρθαμε με νέες εισηγήσεις, νέες ιδέες και στα θέματα της μεθοδολογίας και της ουσίας και των ΜΟΕ και χαίρομαι που έτυχαν θετικής υποδοχής από τα ΗΕ», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στην τελευταία συνάντηση, η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε αναφέρει ότι θα μελετήσει τις προτάσεις, χωρίς να τις εγκρίνει ή να τις απορρίψει, είπε ο Πρόεδρος. Εξέφρασε την ελπίδα ότι την Τρίτη θα διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος για τις νέες εισηγήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας με τον νυν Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, το οποίο, όπως είπε, ο ίδιος επιθυμεί να αξιοποιήσει πλήρως. Ελπίζει αυτό να επιτευχθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, ενώ, παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε επαφή με τους υποψήφιους για τη θέση του νέου Γενικού Γραμματέα. Ανέφερε ότι ακούγονται διάφορα ονόματα και ότι συνεχίζονται διεργασίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Η αλλαγή Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, πρόσθεσε, δεν αλλάζει τη μορφή λύσης. Οποιοσδήποτε αναλάβει τη θέση είναι εντολοδόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενεργεί βάσει της εντολής του.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και ότι υπάρχει πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρθηκε στον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Απεσταλμένου, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του αφορά τόσο το περιεχόμενο ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού όσο και τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο Πρόεδρος είπε ότι, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις προς διαφορετικές κατευθύνσεις, γνωρίζουν πως υπάρχει τουρκικό ενδιαφέρον για νέα αρχή στις σχέσεις με την ΕΕ και αναβάθμισή τους, ειδικότερα στο θέμα της Τελωνειακής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να συζητήσει και έχει υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις στον κ. Φίτο, στην Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Το θέμα συζητήθηκε ξανά πρόσφατα στην Κροατία, στο περιθώριο της συνάντησης των Ευρωμεσογειακών Κρατών. Κάλεσε τους παρευρισκόμενους, ως φίλους της Κύπρου και της Μόρφου, να συμβάλουν από τη δική τους θέση στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Τι είπε ο Δήμαρχος Μόρφου

Μετά την ενημέρωση, ο Δήμαρχος Μόρφου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, ρωτήθηκε αν βλέπει και ο ίδιος παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό. Είπε ότι η λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Αν η κινητικότητα που ξεκίνησε με την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο τον Ιούλιο εξελιχθεί σε πραγματική κινητικότητα και οι δύο ηγέτες βρουν χρυσή τομή για να φτάσουν σε πενταμερή διάσκεψη, τότε υπάρχει, όπως είπε, «παράθυρο για λύση».

Περιθώριο υπάρχει πάντα, πρόσθεσε, εφόσον διεξάγεται διαπραγμάτευση. Μετά το Κραν Μοντανά έχουν περάσει εννέα χρόνια χωρίς διαπραγματεύσεις. «Ευτυχώς είμαστε ένα βήμα – απ’ αυτά που ακούω τουλάχιστον – εάν πάμε σε διαπραγματεύσεις. Αν τα καταφέρουμε υπάρχει και η ευκαιρία για να φτάσουμε σε μια πιθανή λύση του Κυπριακού», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί η ανάπτυξη στην περιοχή της Μόρφου, με υποδομές όπως νέο νοσοκομείο και ψυκτικές αποθήκες, και αν η πόλη θα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων για το εδαφικό, ο κ. Χατζηαβραάμ είπε ότι η Μόρφου «στο εδαφικό θα είναι». Υπενθύμισε ότι όλοι οι Πρόεδροι, από τον πρώτο, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, έως τον νυν, Νίκο Χριστοδουλίδη, έχουν δηλώσει απερίφραστα ότι η Μόρφου θα βρίσκεται υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση.

Η ανάπτυξη στην περιοχή, συνέχισε, αφορά αυτό για το οποίο φωνάζουν εδώ και μία δεκαετία, καθώς ήθελαν να προλάβουν τις εξελίξεις, αλλά η ανάπτυξη έχει προχωρήσει. Μίλησε για ένα «πανεπιστήμιο» που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της κατεχόμενης Μόρφου και, όπως είπε, «λέγεται ότι ανήκει στην οικογένεια Ερντογάν». Τα τετελεσμένα επί του εδάφους, μαζί με τα περισσότερα από 52 χρόνια που έχουν περάσει, δημιουργούν από μόνα τους πρόβλημα και καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε.

Σε ερώτηση αν έχει διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη Μόρφου, ο Δήμαρχος είπε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης είχε αναφερθεί στο θέμα στην περσινή του ομιλία. «Νομίζω είναι παράλειψή του που δεν το δήλωσε φέτος, αλλά ισχύει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θεωρεί εφικτή τη διαπραγμάτευση με τελικό στόχο την επιστροφή της Μόρφου, ενώ συνεχίζονται οι αλλαγές επί του εδάφους, ο Δήμαρχος απάντησε ότι «θα είναι αγκάθι». Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά και, κατ’ επέκταση, η Τουρκία ζητούν ο κόλπος της Μόρφου να παραμείνει υπό τη δική τους διοίκηση, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τη λύση του Κυπριακού.

Πηγή: ΚΥΠΕ