Βάζει τέλος στα σενάρια ο Κωστής Ευσταθίου: «Δεν θα διεκδικήσω την προεδρία της ΕΔΕΚ - Το τελευταίο που χρειάζεται το κόμμα είναι εσωτερικές εκλογές»

Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο» του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, ο κ. Ευσταθίου υποστήριξε ότι η ΕΔΕΚ δεν χρειάζεται στην παρούσα φάση μια νέα εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση, αλλά ενότητα, συλλογικότητα και συγκρότηση κοινής πορείας.

«Δεν θεωρώ ότι χρειάζονται εκλογές αυτή τη στιγμή»

Ερωτηθείς αν έχει αποφασίσει οριστικά να μην διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, ο κ. Ευσταθίου απάντησε:

«Υπήρχε μια τάση η οποία έχει πλέον σχηματοποιηθεί. Δεν προτίθεμαι να διεκδικήσω την προεδρία, γιατί δεν θεωρώ ότι χρειάζονται εκλογές αυτή τη στιγμή».

Όπως ανέφερε, η ΕΔΕΚ έχει μπροστά της σοβαρότερες προτεραιότητες από μια νέα εσωτερική εκλογική διαδικασία.

«Αυτό που χρειάζεται η ΕΔΕΚ αυτή την περίοδο είναι ενότητα, συμπερίληψη και συναπόφαση. Χρειάζονται συνθέσεις και συλλογικότητα», δήλωσε.

«Το τελευταίο που χρειάζεται το κόμμα είναι εσωτερικές εκλογές»

Ο κ. Ευσταθίου εξέφρασε την άποψη ότι μια νέα αναμέτρηση για την ηγεσία δεν θα βοηθούσε το κόμμα στην παρούσα συγκυρία.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το κόμμα είναι να μπει ξανά σε μια εσωτερική εκλογική διαδικασία», ανέφερε.

Παράλληλα κάλεσε όλα τα στελέχη να αισθανθούν ότι έχουν θέση και ρόλο στην επόμενη μέρα της παράταξης.

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κατανοήσουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ότι έχουμε θέση σε αυτό που ονομάζουμε οικοδόμημα της ΕΔΕΚ, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιμένουμε μια εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση», είπε.

«Η ΕΔΕΚ πρέπει να δώσει ξανά το πολιτικό της στίγμα»

Σύμφωνα με τον Κωστή Ευσταθίου, το βασικό ζητούμενο για την παράταξη είναι η πολιτική της επανατοποθέτηση.

«Η ΕΔΕΚ πρέπει να δώσει ξανά το πολιτικό της στίγμα και να ανακτήσει τον ρόλο της. Αυτό είναι ο πραγματικός κίνδυνος αλλά και η μεγάλη πρόκληση», δήλωσε.

Υποστήριξε ότι οι συζητήσεις για την ηγεσία πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι άμεσες πολιτικές διαδικασίες.

«Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμη. Δύο ή δυόμισι χρόνια περνούν πολύ γρήγορα στην πολιτική», ανέφερε.

Αναφορά στις προεδρικές εκλογές

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι το κόμμα θα βρεθεί σύντομα μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.

«Βεβαίως, μπροστά μας θα έχουμε και δύσκολες αποφάσεις, ιδιαίτερα ενόψει των προεδρικών εκλογών», είπε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές εκλογικές μάχες θα πρέπει να προηγηθεί εσωτερική συνεννόηση.

«Πρώτα όμως πρέπει να μονοιάσουμε, να προχωρήσουμε ενωμένοι και να οικοδομήσουμε συλλογικές μορφές ηγεσίας και λειτουργίας», ανέφερε.

«Να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω»

Ερωτηθείς αν εισηγείται ένα περισσότερο συλλογικό μοντέλο ηγεσίας για το κόμμα, ο κ. Ευσταθίου έδωσε έμφαση στην ανάγκη περιορισμού των προσωπικών φιλοδοξιών.

«Προτείνω να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω, να δώσουμε λίγο χρόνο στα πράγματα να ωριμάσουν και να περιοριστούν οι προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε.

Καταλήγοντας, δήλωσε πως «το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα ηγηθεί, αλλά πώς η ΕΔΕΚ θα ξαναβρεί τον βηματισμό της και θα προχωρήσει ενωμένη».

Της ΕΔΕΚ αυτή την στιγμή ηγείται η μεταβατική πρόεδρος, Σοφία Χριστοδούλου-Μακρή και οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο 2026, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και ο Μάρις Χαννίδης, όπως είχε πει στο ραδιόφωνο του «Π».