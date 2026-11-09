Προεδρικές 2028: Ο Τάσος Γιασεμίδης απαντά στα σενάρια για ΑΚΕΛ - Εκφράζει επιφυλάξεις για GSI, αφήνει αιχμές κατά ΕΕ (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Γιασεμίδης κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει τα σενάρια και το παρασκήνιο γύρω από το όνομά του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Τι λέει για ενδεχόμενη υποψηφιότητα το 2028

Ο οικονομολόγος απέφυγε να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πρόθεση διεκδίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ρητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στην παρούσα φάση για να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι διαβάζει και παρακολουθεί όσα δημοσιεύονται. Ερωτηθείς εάν αισθάνεται ικανοποίηση από την αναγνώριση που συγκεντρώνει το όνομά του, απάντησε ότι δεν πρόκειται για ζήτημα προσωπικής ικανοποίησης, αλλά για τη δουλειά που γίνεται.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι όσοι ασχολούνται με την οικονομική ανάλυση οφείλουν να καταθέτουν προτάσεις και να εξηγούν στους πολίτες με απλό τρόπο τις εξελίξεις, ώστε να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

GSI: «Να δούμε τον τελικό λογαριασμό»

Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, Great Sea Interconnector (GSI), ο κ. Γιασεμίδης υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν οι εργασίες στην πράξη, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι δεν θα προκύψουν νέα πολιτικά εμπόδια.

Επισήμανε ότι η ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποσαφηνιστούν το πραγματικό κόστος και το οικονομικό όφελος για τους Κύπριους πολίτες.

«Θα πρέπει να δούμε την τελική μελέτη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κόστος δεν θα είναι δυσανάλογο για τον Κύπριο πολίτη και το όφελος θα είναι ανάλογο των προσδοκιών», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου αποτελεί εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση, με σημαντικά στρατηγικά οφέλη.

Σχολιάζοντας την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ότι το έργο δεν έχει μόνο οικονομική αλλά και πολιτική διάσταση, συνδέοντάς το με την ευρύτερη προσπάθεια εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την Ευρώπη.

Επέμεινε, ωστόσο, ότι πριν από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα του τελικού κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικονομικές επιβαρύνσεις όσο και τα στρατηγικά οφέλη.

Πληθωρισμός και πετρέλαιο

Ο κ. Γιασεμίδης συνέδεσε τις πληθωριστικές πιέσεις στην Κύπρο και την Ευρώπη με τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα τις τιμές.

Όπως εξήγησε, οι περιορισμοί στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργούν πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Σημείωσε ότι την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πολιτικές αποφάσεις. Εάν αποκατασταθεί η απρόσκοπτη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει σταδιακή εξομάλυνση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν εκ νέου ανοδικά.

«Αδύναμη η Ευρώπη» απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στην ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

«Η Ευρώπη παρουσιάζεται αδύναμη να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών, ιδιαίτερα μεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά και άλλων χωρών, δυσκολεύουν τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.

Προειδοποίησε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν δύσκολο χειμώνα, με την ενεργειακή φτώχεια να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα νοικοκυριά.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι αναταράξεις στις αγορές

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αναταράξεις των αμερικανικών χρηματιστηρίων, ο οικονομολόγος σημείωσε ότι οι επενδύσεις στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, υπήρχαν ήδη ανησυχίες για ενδεχόμενη χρηματιστηριακή διόρθωση, με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών να λειτουργούν πιθανώς ως αφορμή για την υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών.

Αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers), τα οποία αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις πρόσφατες πιέσεις, σημείωσε ότι η εικόνα των αγορών παρουσίαζε σημάδια εξομάλυνσης.

Οι οικονομικές προοπτικές μιας λύσης

Σε σχέση με τη σημερινή τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό, ο κ. Γιασεμίδης εκτίμησε ότι κάθε βήμα προς την επίλυση του προβλήματος μπορεί να δημιουργήσει θετικές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία.

Επικαλέστηκε σχετικές αναφορές του οίκου Fitch και σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη λύση θα μπορούσε να περιορίσει πολιτικά και οικονομικά εμπόδια, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προοπτικές ανοικοδόμησης συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως υπογράμμισε, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τη δυνατότητα να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων.

Ακούστε την παρέμβαση του Τάσου Γιασεμίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6: