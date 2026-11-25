Αν και ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν αμφισβήτησε παλαιότερες τοποθετήσεις του, όπως το 2018 που χαρακτήριζε το ΕΛΑΜ νοσταλγό της χούντας και του πραξικοπήματος και το 2021 που απέκλειε κατηγορηματικά κάθε συζήτηση μαζί του, υποστήριξε ότι με την ίδια σφοδρότητα είχε επικρίνει στο παρελθόν και τον ΔΗΣΥ για τη διαφθορά και το ΑΚΕΛ για το 2013 και το Μαρί, χωρίς αυτό να εμποδίσει μετέπειτα συνεργασίες τους. Μια συνεργασία, είπε, «δεν θα εξαρτάται από δηλώσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν», αλλά από το αν υπάρχει συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο.

Στην ερώτηση αν το ΕΛΑΜ ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ δεν αποδέχεται τη νοσταλγία του πραξικοπήματος, όμως το αν οι θέσεις του ΕΛΑΜ αποτελούν κόκκινη γραμμή, το άφησε στα συλλογικά όργανα. Κατά τον ίδιο, η πολιτική της απομόνωσης, με την οποία το ΔΗΚΟ ουδέποτε συμφώνησε, ενίσχυσε το ΕΛΑΜ.

Στον Νίκο Χριστοδουλίδη έδωσε θετικό πρόσημο, χωρίς δέσμευση. Η απόφαση θα κριθεί από το όραμα για την επόμενη πενταετία, τον ρόλο του ΔΗΚΟ και την εκλεξιμότητα, ενώ για ενδεχόμενη στήριξη θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα. Το ΔΗΚΟ, επέμεινε, «θα καθορίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών».

Δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το ΑΚΕΛ. Διερωτήθηκε γιατί το ΑΚΕΛ συνομιλεί με την ΕΔΕΚ, που επίσης στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά όχι με το ΔΗΚΟ, και κατηγόρησε τον Στέφανο Στεφάνου για χλευασμό και ειρωνεία, θυμίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία των δύο κομμάτων στις τελευταίες τοπικές εκλογές.

«Γυρίζουμε σελίδα»

Στον ΔΗΣΥ, λίγο πριν από την εκλογική συνέλευση του Σαββάτου, η Αννίτα Δημητρίου επιχείρησε χθες να κλείσει τις πληγές της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Ερωτηθείσα στην τηλεόραση του Σίγμα αν παραμένει πικραμένη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, παραδέχθηκε ότι ειπώθηκαν πράγματα που τη στενοχώρησαν, κάτι που, όπως είπε, είναι φυσιολογικό σε κρίσιμες στιγμές και συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. «Τα ζητήματα δεν είναι προσωπικά. Γυρίζουμε σελίδα, αποφασίζουμε μαζί», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι διαφορές δεν αφορούν προσωπικά την ίδια, τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή τον Γιώργο Παμπορίδη, αλλά είναι εξόχως πολιτικές. Για την απόσυρσή της από τη διεκδίκηση του χρίσματος δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει, προσθέτοντας ότι νιώθει τον κόσμο ανακουφισμένο, αλλά κυρίως ότι πρέπει η ίδια να συμβάλει πρώτη στην ενότητα του κόμματος. Το ζητούμενο, υποστήριξε, δεν είναι απλώς η επιστροφή του ΔΗΣΥ στην εξουσία, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης, την οποία το κόμμα θα καταρτίσει από κοινού με τον υποψήφιο μόλις ολοκληρωθούν οι εσωκομματικές διαδικασίες.

«Κανένας δεν θα ντραπεί»

Πιο αιχμηρός ήταν ωστόσο απέναντι στον ανθυποψήφιο του Αβέρωφ Νεοφύτου ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος σε συνέντευξή του στον REPORTER υποστήριξε ότι η στάση του συνιστούσε πολιτικό εκβιασμό όχι μόνο κατά της Αννίτας Δημητρίου αλλά και του κόμματος, και ότι η σχολή σκέψης του αντιπάλου του έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Μόνο με τον ίδιο υποψήφιο, είπε, ο ΔΗΣΥ μπορεί να πορευθεί ενωμένος, διαφορετικά πάει σε ένα déjà vu του 2023. «Κανένας Συναγερμικός δεν θα ντραπεί εάν εγώ είμαι ο υποψήφιος του κόμματος», πρόσθεσε, και εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα πείσει και τους Αβερωφικούς. Στους χώρους που θέλει να προσεγγίσει, δίπλα στο ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ, έβαλε και όσους ψηφοφόρους έφυγαν προς το ΕΛΑΜ από θυμό για την ηγεσία του ΔΗΣΥ.