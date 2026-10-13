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Χωρίς δηλώσεις αποχώρησε ο Τουφάν Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στα γραφεία της αποστολής καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Χωρίς δηλώσεις αποχώρησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η «προεδρία» ανακοίνωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της αποστολής καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατ’ ιδίαν συνάντηση άρχισε στις 15.50 και ολοκληρώθηκε στις 17.10.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΚΥΠΡΙΑΚΟ #ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ #ΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

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