Έβγαλε είδηση η Ολγκίν: Δεν αποκλείει ενδεχόμενη Πενταμερή πριν το 2027 - Τι απάντησε για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ

Αισιόδοξη για την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό και τη διεξαγωγή διευρυμένης συνάντησης σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους εμφανίστηκε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
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Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειες για επίτευξη προόδου στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η σαφής εντολή που έχει λάβει από τον Αντόνιο Γκουτέρες.
Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κ. Ολγκίν επιβεβαίωσε ότι στις 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.
Η προσωπική απεσταλμένη υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειες για επίτευξη προόδου, στη βάση της εντολής που έχει λάβει από τον Αντόνιο Γκουτέρες.
«Ασκούμε πιέσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι που μου ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Γκουτέρες επιθυμεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προόδου στο Κυπριακό μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του.
Χαρακτήρισε καλή τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι ενημερώθηκε για την πρόσφατη επαφή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες συνεχίζουν τις απευθείας συναντήσεις τους.
«Είμαι αισιόδοξη και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταφέρουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα», δήλωσε.
Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συνάντησης 5+1 πριν από το τέλος του έτους, απάντησε ότι παραμένει αισιόδοξη, διευκρινίζοντας πως αυτό προϋποθέτει πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία των συνομιλιών και σε ζητήματα ουσίας.
Τέλος, ερωτηθείσα εάν ενδιαφέρεται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, όχι, όχι».
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