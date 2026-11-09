Μήνυμα Βρετανίας για το Κυπριακό: Να αξιοποιηθεί το παράθυρο ευκαιρίας για συνομιλίες

Σε επιστολή προς το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων (Board of British Cypriots), με αποδέκτη τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Συμβουλίου, Δώρο Παρτασίδη, ο Λόρδος Γουντ αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Καλεί, παράλληλα, όλες τις πλευρές να αξιοποιήσουν το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργήθηκε μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο.

Η βρετανική Κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5+1, αφού προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για ζητήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογίας και ουσίας των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, σημειώνει ο Υφυπουργός.

Ο Λόρδος Γουντ υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στις δύο άτυπες συναντήσεις 5+1 που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Αναφέρει επίσης ότι η Βρετανία εξακολουθεί να εργάζεται για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη αποφυγής μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση ή να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. «Υπογραμμίζουμε τη σημασία της αποφυγής ενεργειών που ενδέχεται να αυξήσουν τις εντάσεις ή να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που δεν συνάδουν με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρει.

Ο Βρετανός Υφυπουργός υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών και της μεγαλύτερης συμμετοχής γυναικών και νέων στην ειρηνευτική διαδικασία. Αναφέρεται στη συνάντηση των 13 Τεχνικών Επιτροπών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο Wilton Park της Αγγλίας, με στόχο την αναζήτηση πρακτικών λύσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η συνάντηση έγινε με τη συνδρομή της Βρετανίας και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Λόρδος Γουντ αναφέρεται επίσης στη συμβολή της Βρετανίας στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κύπρο, μέσω της συμμετοχής Βρετανών στρατιωτικών στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει προσηλωμένο στις υποχρεώσεις του ως εγγυήτριας δύναμης και μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στηρίζοντας τις προσπάθειες για δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού.

Η επιστολή απαντά σε προηγούμενη παρέμβαση του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, με ημερομηνία 27 Ιουλίου, σχετικά με το Κυπριακό.

Το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων είναι οργάνωση που προωθεί τα κυπριακά συμφέροντα στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Λονδίνου και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κατά καιρούς έχει απευθύνει ανάλογες επιστολές σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της βρετανικής Κυβέρνησης, όπως ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αλλά και σε άλλους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ