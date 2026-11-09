Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην άκρη του οδοστρώματος στην επαρχία Πάφου.
Πυρκαγιά σε όχημα στην επαρχία Πάφου, εκτεταμένες ζημιές
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η ώρα 08:31 λήφθηκε κλήση για την πυρκαγιά και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 08:44, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα του οχήματος.
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