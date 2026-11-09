Πυρκαγιά σε όχημα στην επαρχία Πάφου, εκτεταμένες ζημιές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η ώρα 08:31 λήφθηκε κλήση για την πυρκαγιά και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 08:44, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα του οχήματος.