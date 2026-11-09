Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €6.863,9 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, έναντι €6.231,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 10,15%. Τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από τη Στατιστική Υπηρεσία.
Στα €6,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου - Αυξήθηκε κατά 10,15% σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία
Στα €6.863,9 εκατ. ανήλθε το έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών το εννεάμηνο έφτασαν τα €11.757,4 εκατ., από €10.491,9 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 12,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €4.893,5 εκατ., έναντι €4.260,8 εκατ., αυξημένες κατά 14,8%.
Προκαταρκτικά στοιχεία για τον Σεπτέμβριο
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθαν σε €1.489,6 εκατ., σε σύγκριση με €1.244,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 19,7%.
Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έφτασαν τα €705,2 εκατ. και από τρίτες χώρες τα €784,4 εκατ. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν ανέλθει σε €638,9 εκατ. και €605,3 εκατ., αντίστοιχα. Οι εισαγωγές του Σεπτεμβρίου 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών συνολικής αξίας €58,9 εκατ., έναντι €38 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθαν σε €939,3 εκατ., από €496,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 89,1%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ διαμορφώθηκαν σε €216 εκατ. και προς τρίτες χώρες σε €723,3 εκατ., έναντι €172,7 εκατ. και €323,9 εκατ., αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο του 2025. Στα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2026 περιλαμβάνεται η μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €157,3 εκατ., έναντι €108 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025.
Τελικά στοιχεία για τον Αύγουστο
Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε επίσης τη Δευτέρα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο του Αυγούστου. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €1.334,3 εκατ. τον Αύγουστο του 2026, έναντι €1.152,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, αυξημένες κατά 15,8%.
Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων έφτασαν τα €518,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με €399,4 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 29,8%.
Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων και λαδιών, καθώς και των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ανήλθε τον Αύγουστο του 2026 σε €73,6 εκατ., έναντι €71,2 εκατ. τον Αύγουστο του 2025. Οι εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ανήλθαν σε €7 εκατ., έναντι €6,4 εκατ. αντίστοιχα.
Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων τον Αύγουστο του 2026 ανήλθαν σε €125,2 εκατ., από €146,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας μείωση 14,5%.
Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων και λαδιών και των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ήταν το χαλλούμι, αξίας €258,3 εκατ., τα φαρμακευτικά προϊόντα, αξίας €226,1 εκατ., και τα απορρίμματα και θραύσματα χαρτιού, γυαλιού και μετάλλων, αξίας €71,1 εκατ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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