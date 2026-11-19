Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σταθερός στόχος παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.