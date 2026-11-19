Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν την άλλη βδομάδα: Συνεχίζονται οι συζητήσεις ουσίας και μεθοδολογίας
Σταθερός στόχος παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, σταθερός στόχος παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.
Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας @Christodulides με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη @tufanerhurman, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στις 15:00. Οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με σταθερό στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 19, 2026
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