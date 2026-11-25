Σύμφωνα με πηγές, η τριμερής συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, ενώ η στάση της Άγκυρας και οι διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών στα ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας καθιστούν όλο και ολιγότερο πιθανή τη διεξαγωγή μιας διάσκεψης 5+1 πριν από την αποχώρηση του Αντόνιο Γκουτέρες από το αξίωμά του, στο τέλος του χρόνου.

Συμφώνησαν στα συμφωνηθέντα

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας σχεδόν μιάμισης ώρας στα Γραφεία Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε «θετικό κλίμα», κατά το οποίο «επαναβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους» να συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, το συντομότερο δυνατό. Συνέχισαν τις συζητήσεις για τα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, εξετάζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν κατά την προηγούμενη συνάντησή τους στις 9 Νοεμβρίου, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Συζήτησαν επίσης την επιτάχυνση της εφαρμογής των συγκεκριμένων ΜΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των οδοφραγμάτων Λουρουτζίνας-Λυμπιών και Κάμπου-Καραβοστασίου.

Σύμφωνα με πηγές του «Π», οι συνομιλίες επεκτάθηκαν και σε δύο επιπλέον οδοφράγματα, χωρίς όμως να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ενώ το θέμα της αποναρκοθέτησης δεν συζητήθηκε καθόλου.

Στην ανακοίνωση του ΟΗΕ αναφέρεται ότι οι ηγέτες συμφώνησαν επί του κειμένου του μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ενέκριναν τα έργα των τεχνικών επιτροπών «EduBites» και «Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future» («Πράσινη Κύπρος: Φωνές για ένα Βιώσιμο Μέλλον»).

Παράλληλα, συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συμφωνία της 8ης Μαΐου 2026 για την ετοιμασία εξαμηνιαίου προγράμματος τέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο και χαιρέτισαν την πρόσφατη επέκταση των περιοχών εκσκαφών που πραγματοποιεί η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Παρ' όλο που και οι δύο ηγέτες είχαν προτείνει τη διοργάνωση φιλικών ποδοσφαιρικών αγώνων, δεν έγινε καμία σχετική ανακοίνωση μετά τη χθεσινή συνάντηση.

Ρίχνουν την μπάλα στον Γκουτέρες

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι το βασικό συμπέρασμα που αποκόμισε ήταν «η κοινή μας έκκληση προς τον Γενικό Γραμματέα για πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης το συντομότερο δυνατόν» και ότι «υπήρξε ισχυρή πεποίθηση και από τις δύο πλευρές για την ανάγκη να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση».

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συζητούν τα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν ανακοινώσιμα αποτελέσματα στη συνέχεια. Αναγνώρισε επίσης ότι «παραμένουν διαφωνίες» σχετικά με το άνοιγμα δύο επιπλέον οδοφραγμάτων.

Ερωτηθείς κατά πόσο εξασθενεί η προοπτική μιας διάσκεψης 5+1, ο Χριστοδουλίδης απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι «όλα θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση» με τον Γενικό Γραμματέα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Γκουτέρες είχε επαναλάβει την πρόθεσή του να συγκαλέσει διάσκεψη 5+1 κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για το κλίμα στην Αττάλεια.

Οι προσδοκίες δεν εκπληρώθηκαν

Πριν από τη συνάντησή του με τον Έρχιουρμαν, ο Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι στόχος ήταν η συνάντηση να αποδειχθεί εξίσου παραγωγική με την προηγούμενη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στη συνέχεια ο Γκουτέρες θα καλούσε τους δύο ηγέτες σε τριμερή συνάντηση.

Ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε πρόσφατα συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν και παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες αυτές αφορούσαν κυρίως τις εντατικές διαβουλεύσεις γύρω από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ότι συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το ίδιο θέμα, προσθέτοντας ότι: «αναφερθήκαμε επίσης στο Κυπριακό και στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για συνάντηση Φίτο με Φιντάν

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Ραφαέλε Φίτο με τον Χακάν Φιντάν την περασμένη Παρασκευή, ο Χριστοδουλίδης μετέφερε όσα πληροφορήθηκε από τον Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Πρώτον, τόνισε ότι ο Φίτο έγινε δεκτός στην Άγκυρα υπό την ιδιότητά του ως ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό και όχι ως Ευρωπαίος επίτροπος ή εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Δεύτερον, επιβεβαίωσε ότι η τουρκική θέση παραμένει πως δεν πρέπει να συνδέεται οποιαδήποτε πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας με πρόοδο στο Κυπριακό.

«Η απάντηση του κ. Φίτο ήταν πολύ ξεκάθαρη: τα δύο θέματα είναι ήδη συνδεδεμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας χωρίς πρόοδο στο Κυπριακό», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Φίτο και ο Φιντάν συζήτησαν τόσο τις επιδιώξεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τι αναμένει η ΕΕ στο Κυπριακό ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Οι ελπίδες στον επόμενο ΓΓ

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, μια συμφωνία για δύο νέα οδοφράγματα ενδέχεται να ανακοινωθεί κατά την τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη σύγκληση μιας διάσκεψης 5+1 πριν από την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι η ευθύνη για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης θα περάσει στον διάδοχο του Γκουτέρες, όποιος κι αν είναι αυτός.

Παραμένουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη μεθοδολογία. Ο Έρχιουρμαν ζητεί εκ των προτέρων σαφήνεια για την εκ περιτροπής Προεδρία, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιτίθεται στην επιλογή μεμονωμένων βασικών στοιχείων της λύσης πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, πηγή ανέφερε ότι οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων μεταξύ των 27 κρατώνμελών, είναι συχνά χρονοβόρες.

Κατά την ίδια εκτίμηση, η Τουρκία ενδέχεται να ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, καθυστερώντας την πρόοδο στις συνομιλίες για το Κυπριακό έως ότου διαπιστώσει τι ακριβώς μπορεί να αποκομίσει από τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από όσα δηλώνει δημοσίως περί μη σύνδεσης των δύο ζητημάτων.

Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει συνειδητή προσπάθεια να αποφευχθεί η εκ νέου επιβεβαίωση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, και ειδικότερα των έξι βασικών κεφαλαίων του λεγόμενου Πλαισίου Γκουτέρες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η άρνηση αποδοχής αυτού του πλαισίου θα έπληττε σοβαρά τις προοπτικές επίτευξης λύσης στο Κυπριακό.