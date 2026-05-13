Σύλληψη 27χρονης για κλοπή αυτοκινήτου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στη σύλληψη 27χρονης προχώρησε η Αστυνομία Πάφου για υπόθεση κλοπής οχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μέλη του ΟΠΕ Πάφου εντόπισαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο, στις 12 Μαΐου, 2026 στην Πάφο.

Για την υπόθεση, είχε προκύψει μαρτυρία εναντίον 27χρονης και εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Η 27χρονη θεάθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, να επιβιβάζεται στο κλοπιμαίο όχημα.

Μόλις τα μέλη της Αστυνομίας πλησίασαν το όχημα, αυτή αποβιβάστηκε και τράπηκε σε φυγή τρέχοντας.

Η γυναίκα ανακόπηκε από τους αστυνομικούς και φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη της.

Η 27χρονη τέθηκε υπό κράτηση με το ΤΑΕ Πάφου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

