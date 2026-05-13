Σύλληψη 27χρονης για κλοπή αυτοκινήτου

Στη σύλληψη 27χρονης προχώρησε η Αστυνομία Πάφου για υπόθεση κλοπής οχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μέλη του ΟΠΕ Πάφου εντόπισαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο, στις 12 Μαΐου, 2026 στην Πάφο.

Για την υπόθεση, είχε προκύψει μαρτυρία εναντίον 27χρονης και εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Η 27χρονη θεάθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, να επιβιβάζεται στο κλοπιμαίο όχημα.

Μόλις τα μέλη της Αστυνομίας πλησίασαν το όχημα, αυτή αποβιβάστηκε και τράπηκε σε φυγή τρέχοντας.

Η γυναίκα ανακόπηκε από τους αστυνομικούς και φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη της.

Η 27χρονη τέθηκε υπό κράτηση με το ΤΑΕ Πάφου να συνεχίζει τις εξετάσεις.