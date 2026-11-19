«Προσβλέπουμε την 1η Ιουλίου η Κύπρος να ενταχθεί στη συνθήκη Σένγκεν και αυτή να είναι η πρώτη απόφαση επί ελληνικής Προεδρίας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα ασκεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η διασύνδεση

Σε ό,τι αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν οι έρευνες βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και με βάση τον σχεδιασμό μας. Είναι στρατηγικό έργο που προχωρά ξεπερνώντας τους σκοπέλους που συναντήσαμε στην πορεία».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι η πρόοδος στις εργασίες για το καλώδιο αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία και συντονισμός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο.

Συνεργασία σε Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνολογική συνεργασία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος, η οποία υιοθέτησε πρόσφατα την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επιδιώκει μαζί με την Ελλάδα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συγκεκριμένη τεχνολογική μετάβαση, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, χωρίς να παραγνωρίζονται οι κίνδυνοι.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου και το ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αναλάβουν τον οριζόντιο συντονισμό των κοινών δράσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μικροδορυφόροι και περιβάλλον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική αξιοποίησης ελληνικών μικροδορυφόρων μέσω της επίγειας υποδομής Earthview Cyprus, η οποία εγκαινιάστηκε τον προηγούμενο μήνα στην Κύπρο και διαθέτει δυνατότητες λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο συνδυασμός δορυφορικών πληροφοριών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για την ακριβέστερη πρόβλεψη του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, την παρακολούθηση περιβαλλοντικών μεταβολών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Πρόκειται για πεδία στα οποία οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει τόσο στην πρόληψη και διαχείριση των πυρκαγιών όσο και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την οποία χαρακτήρισε μία από τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.