Πυρά για έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων δέχεται η δέσμη των 12 μέτρων οικονομικής στήριξης ύψους €65 εκατ. που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, παρά την επικοινωνιακή προώθηση του πακέτου ως γενναιόδωρου, με οικονομολόγους να εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του απέναντι στα βαθύτερα προβλήματα της ακρίβειας. Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση που προσφέρουν τα μέτρα, κοινός παρονομαστής των επικρίσεων οικονομολόγων που μίλησαν στον «Π» είναι οι παρεμβάσεις περιορισμένης αποτελεσματικότητας, με επανάληψη μέτρων που ήδη βρίσκονται σε ισχύ και έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, χωρίς να αντιμετωπίζουν τις δομικές αιτίες του υψηλού κόστους ζωής. Η νέα δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη, στους χαμηλοσυνταξιούχους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε τηλεοπτικό του μήνυμα. Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων περιλαμβάνονται η παραχώρηση έκτακτης, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες...
Μέτρα-παυσίπονο βραχυπρόθεσμης ανακούφισης: Χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα το νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων
«Όλα τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής είναι προτιμότερο να ανακοινώνονται στο πλαίσιο κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού, δήλωσε στον «Π» ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Η εξαγγελία των μέτρων προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις με αίτημα ολοκληρωμένο σχεδιασμό
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