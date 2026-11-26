Πυρά για έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων δέχεται η δέσμη των 12 μέτρων οικονομικής στήριξης ύψους €65 εκατ. που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, παρά την επικοινωνιακή προώθηση του πακέτου ως γενναιόδωρου, με οικονομολόγους να εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του απέναντι στα βαθύτερα προβλήματα της ακρίβειας. Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση που προσφέρουν τα μέτρα, κοινός παρονομαστής των επικρίσεων οικονομολόγων που μίλησαν στον «Π» είναι οι παρεμβάσεις περιορισμένης αποτελεσματικότητας, με επανάληψη μέτρων που ήδη βρίσκονται σε ισχύ και έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, χωρίς να αντιμετωπίζουν τις δομικές αιτίες του υψηλού κόστους ζωής. Η νέα δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη, στους χαμηλοσυνταξιούχους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε τηλεοπτικό του μήνυμα. Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων περιλαμβάνονται η παραχώρηση έκτακτης, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες...