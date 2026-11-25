Σε χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η στρατηγική έχει πέντε προτεραιότητες: προσέλκυση, δραστηριοποίηση, διατήρηση, επέκταση και διασύνδεση.

«Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, μόνο πόσες νέες εταιρείες θα επιλέξουν την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουν ουσιαστική παρουσία, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να συνεργαστούν με την εγχώρια οικονομία», υπογράμμισε.

Οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων και των πετρελαιοειδών, έφθασαν το 2025 τα €1,37 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 10% σε σύγκριση με το 2024. Οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα €32 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 6%, ανέφερε ο υπουργός.

«Θέλουμε αυτή η εξωστρέφεια να διευρυνθεί, με περισσότερους πελάτες και συνεργάτες στις διεθνείς αγορές και περισσότερες ξένες επενδύσεις», σημείωσε.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι σε λίγες ημέρες η προσπάθεια θα αποκτήσει συγκεκριμένη διεθνή διάσταση. Στα τέλη Νοεμβρίου, κυπριακή αντιπροσωπεία υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιδιώξει νέες συνεργασίες και επενδύσεις.

Στις 30 Νοεμβρίου, η εκδήλωση «Minds in Cyprus – The Brain Gain Initiative» στη Νέα Υόρκη θα φέρει κυπριακές επιχειρήσεις σε απευθείας επαφή με Κύπριους επαγγελματίες που εργάζονται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην οικονομική διπλωματία και στην παρουσία της Κύπρου σε σημαντικά διεθνή επιχειρηματικά φόρα, ο υπουργός είπε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στο 11ο διεθνές συνέδριο Vibrant Gujarat Global Summit. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Ινδία από τις 10 έως τις 12 Ιανουαρίου 2027 και θα καλύψει το διεθνές εμπόριο, τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων, την τεχνολογία και την οικονομική συνεργασία. Όπως ανέφερε, το Gujarat έχει κομβική θέση στον οικονομικό χάρτη της Ινδίας.

Η πολιτεία έχει οικονομία αξίας περίπου 303 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αντιστοιχεί σε σχεδόν 27% των συνολικών εξαγωγών της Ινδίας, είπε ο κ. Δαμιανού. Πρόσθεσε ότι διαθέτει διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση, ανεπτυγμένο επενδυτικό οικοσύστημα και σημαντικές υποδομές μεταφορών και εφοδιαστικής, ενώ η θέση της στη δυτική ακτή προσφέρει άμεσες συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη.

Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύνοδο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια διεύρυνσης των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Ινδίας, ανέφερε. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία νέου Εμπορικού Κέντρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μουμπάι, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο στο Νέο Δελχί.

«Θα παρέχει επιτόπια στήριξη στον κυπριακό επιχειρηματικό κόσμο και θα προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες, εξαγωγές, συνεργασίες και επενδύσεις», υπογράμμισε.

Ως ακόμη μία θετική βάση για την ανάπτυξη των σχέσεων, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου προς την Ινδία ανέρχονται τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο σε περίπου €26 εκατομμύρια και το 2025 αυξήθηκαν κατά 14%. Την ίδια χρονιά, οι εξαγωγές υπηρεσιών προς την Ινδία διπλασιάστηκαν, φθάνοντας περίπου τα €100 εκατομμύρια.

Για τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου, είπε ότι έχουν εξασφαλιστεί €352 εκατομμύρια για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Οι δράσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, τη μεταποίηση, τη νέα επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία.

Αυτή την περίοδο το Υπουργείο χειρίζεται 15 προκηρύξεις για οκτώ διαφορετικά σχέδια. Από το 2021 έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 έχουν πληρωθεί σχεδόν 5.500 αιτήματα χορηγίας, συνολικού ύψους άνω των €151 εκατομμυρίων, πρόσθεσε.

Σημαντικό, όπως είπε, είναι το αποτύπωμα των σχεδίων στην πραγματική οικονομία: νέος εξοπλισμός και τεχνολογία, εκσυγχρονισμένες παραγωγικές διαδικασίες, νέα εγχειρήματα και καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 προγραμματίζεται νέο, απλοποιημένο σχέδιο για νέους επιχειρηματίες ηλικίας 18 έως 35 ετών.

«Θέλουμε οι διαδικασίες να γίνουν πιο απλές και το εργαλείο πιο προσιτό σε νέους ανθρώπους που θέλουν να μετατρέψουν μια επιχειρηματική ιδέα σε πραγματική δραστηριότητα», είπε.

Για το ενεργειακό κόστος, το οποίο επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ο υπουργός ανέφερε ότι ετοιμάζεται σχέδιο χορηγιών ύψους €20 εκατομμυρίων για το 2027 και το 2028. Θα αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ή θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση.

«Με την αποθήκευση, μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγεται θα μπορεί να αξιοποιείται από την ίδια την επιχείρηση», σημείωσε.

Το Υπουργείο διαχειρίζεται 13 Βιομηχανικές Περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο, στις οποίες δραστηριοποιούνται περίπου 950 επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Δαμιανού.

«Η ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο είναι να δώσουμε στις επιχειρήσεις περισσότερες δυνατότητες να κινηθούν πέρα από τα όρια της κυπριακής αγοράς», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ