Ξανά το πάρκινγκ της «ΕΣΕΛ»

Στη Λεμεσό μια ομάδα δημοτικών συμβούλων επιθυμεί να επαναφέρει ξανά, με επίσημο τρόπο, τη συζήτηση για πολυώροφο χώρο στάθμευσης στην οδό Αντρέα Θεμιστοκλέους, το γνωστό στους Λεμεσιανούς πάρκινγκ της «ΕΣΕΛ». Πρόκειται για έναν χώρο με 30 περίπου τεράστια δέντρα, μια όαση πρασίνου στο κέντρο της πόλης, που σήμερα διαθέτει 180 χώρους στάθμευσης. Το «κόλλημα» για το πολυώροφο μάς πάει πίσω 15 σχεδόν χρόνια, όταν θα γινόταν πάρκινγκ με δύο υπόγεια και δημόσια πλατεία με καταστήματα στο ισόγειο, αυξάνοντας τους χώρους στάθμευσης σε 300 περίπου. Το όλο πρότζεκτ τότε θα κόστιζε 10 εκατομμύρια και φοβάμαι να ρωτήσω πόσα θα χρειάζονταν σήμερα. Είναι καιρός που κόβουμε δέντρα για πάρκινγκ στο κέντρο;