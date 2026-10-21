Τι ετοιμάζει πάλι ο Αβέρωφ;

Ερωτήματα και περιέργεια προκαλεί η τελευταία ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου στο X. Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ δημοσίευσε φωτογραφία από στούντιο βιντεοσκόπησης, με πράσινο φόντο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, συνοδεύοντάς την με τη μυστηριώδη φράση «Μια πολύ σημαντική μέρα…». Τι ετοιμάζει άραγε ο Αβέρωφ; Κάποιο νέο πολιτικό μήνυμα ή κάτι εντελώς διαφορετικό; Προς το παρόν κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αφήνοντας χώρο για εικασίες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.