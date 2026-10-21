Κροκοδείλια σε πάρκο άγριας ζωής στη Φλόριντα εν μέσω ανησυχιών για επιθέσεις αλιγατόρων

Αλιγάτορες κολυμπούν στο πάρκο άγριας ζωής Gatorland, στο Ορλάντο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, στις 20 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC), στην πολιτεία υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 1,3 εκατομμύρια αλιγάτορες, κατανεμημένοι και στις 67 κομητείες της. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις αλιγατόρων στη Φλόριντα το 2026, μεταξύ των οποίων ένας 71χρονος ψαράς, ο οποίος σκοτώθηκε στις 16 Οκτωβρίου κοντά στη λίμνη Αποπκά, στην κεντρική Φλόριντα.

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