Έψαχναν μετρητά και πορτοφόλια!

Ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα στους servers της Google έφερε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε διάφορα συστήματα παγκοσμίως, μεταξύ αυτών και στη διαδικτυακή τράπεζα Revolut, που δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές. Χιλιάδες Κύπριοι ταλαιπωρήθηκαν αφού δεν μπορούσαν να πληρώσουν για διάφορες αγορές, με αποτέλεσμα αρκετοί να ψάχνουν να βρουν πορτοφόλια και κανένα χαρτονόμισμα ή κέρμα που ξέμεινε κάπου και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Η χθεσινή τεχνική δυσλειτουργία θύμισε τις εποχές που πληρώναμε με χαρτονομίσματα και κέρματα και ο καθένας είχε το πορτοφόλι του, σε αντίθεση με σήμερα που, λίγο - πολύ, οι περισσότεροι πληρώνουν με ένα κινητό τηλέφωνο.