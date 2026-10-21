«Η Κόρη της Προξενήτρας» στη Γεροσκήπου για καλό σκοπό

Μια θεατρική βραδιά με κυπριακό χρώμα και φιλανθρωπικό χαρακτήρα ετοιμάζει το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου 2001, παρουσιάζοντας το κυπριώτικο σκετς «Η Κόρη της Προξενήτρας», στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ).

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Ευθυμίας Λεμονιάτη, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2026, στις 7:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια παράσταση βασισμένη στην κυπριακή θεατρική παράδοση, στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της εκδήλωσης, καθώς όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, ενισχύοντας το έργο του ιδρύματος.

Η τιμή εισόδου έχει καθοριστεί στα €5. Για πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 96608485 και 26 962533.

Το Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου 2001 προσκαλεί το κοινό να στηρίξει την προσπάθεια, συνδυάζοντας την αγάπη για το θέατρο με την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.