Τι περιμένουν, να θρηνήσουμε θύματα;

Είναι εξοργιστικό και επικίνδυνο. Ασθενοφόρο με επείγον περιστατικό εγκλωβίζεται στα φώτα τροχαίας, επειδή οι οδηγοί φοβούνται τις κάμερες και τα πρόστιμα. Το σχετικό στιγμιότυπο κανει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο των social media. Οι αρμόδιοι τι περιμένουν; Να χαθεί πρώτα μια ανθρώπινη ζωή; Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, να μην έχει δοθεί ξεκάθαρη λύση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Κάθε δευτερόλεπτο που χάνεται μπορεί να αποβεί μοιραίο. Δεν χωρούν δικαιολογίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και μετακύλιση ευθυνών. Υπουργείο Μεταφορών, Αστυνομία και κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλουν να παρέμβουν χθες. Και ας καταλάβουν επιτέλους ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για χάρη ενός συστήματος φωτοεπισήμανσης.