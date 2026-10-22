Αμερικανός γερουσιαστής κατά Ερντογάν από τη νεκρή ζώνη: «Η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί»

«Βρίσκομαι στην Κύπρο και μόλις πέρασα τη νεκρή ζώνη. Όλα αυτά προκαλούνται από την Τουρκία και τον Ερντογάν, σωστά; Η Κύπρος, ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο κράτος, είναι πραγματικά μεγάλος σύμμαχος του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Θα μπορούσε να είναι σύμμαχος, μεγάλος σύμμαχος, για πολλές χώρες. Αυτό που πρέπει να γίνει εδώ είναι να σταματήσουν ο Ερντογάν και η Τουρκία. Να σταματήσουν αυτό. Πρόκειται για εισβολή. Είναι εισβολή στην κυριαρχία της. Αυτή θα πρέπει να είναι μία χώρα, πλήρως ανεξάρτητη. Να επιτραπεί στους ανθρώπους εδώ να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Ξέρετε, υποτίθεται ότι ο Ερντογάν θέλει να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλει να είναι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι… είναι μέλος του ΝΑ… είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν συμπεριφέρονται σαν σύμμαχοι; Να ενεργούν σαν σύμμαχοι. Να σέβονται τα άλλα κυρίαρχα κράτη. Αυτό πρέπει να γίνει εδώ. Η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί. Δεν χρειαζόμαστε νεκρή ζώνη. Πρέπει να επιτρέψουμε στους ανθρώπους της Κύπρου να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις».

Σε ανάρτησή του στο X στις 16 Οκτωβρίου 2026, ο Σκοτ έγραψε ότι η Αμερική θέλει οι σύμμαχοί της στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή να είναι ισχυροί, ώστε να μπορούν να αποτρέπουν απειλές. Πρόσθεσε ότι μια επανενωμένη Κύπρος διευκολύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή και αντισταθμίζει, όπως ανέφερε, την επιθετικότητα του Πούτιν και του Ερντογάν.

Στην ίδια ανάρτηση, ο γερουσιαστής κάλεσε τον Ερντογάν και τους συνεργάτες του να τηρούν τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και να σταματήσουν, όπως υποστήριξε, να υπονομεύουν την Κύπρο υποστηρίζοντας τρομοκράτες της Χαμάς και ευθυγραμμιζόμενοι με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. «Ένα είναι βέβαιο: οι εχθροί της Αμερικής επέλεξαν να μας μισούν και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα αφήσουμε απειλές κατά των συμφερόντων μας αναπάντητες», ανέφερε.

Η πρεσβεία παρέπεμψε σε σχετικό ρεπορτάζ της Cyprus Mail.

EXCLUSIVE VIDEO: ‼️ Sen. Rick Scott Issues Stern Warning To Erdogan from Cyprus, Backs Cypriot Sovereignty from Illegal Turkish Military Occupation Forces ‼️ “Act like an ally, treat other sovereign nations with respect” Sen. Rick Scott @SenRickScott of the Foreign Relations Committee and Armed Services Seapower Subcommittee, was in Cyprus today warning Turkish President Recep Tayyip Erdogan @RTErdogan against continued illegal military occupation and political pressure on the island. Scott met Cypriot leaders to reaffirm U.S. support for the Republic of Cyprus’s sovereignty and discussed American interests in the Mediterranean. He met Energy Minister Michael Damianos on expanding Europe-Middle East energy infrastructure as U.S. oil and gas exports rise, and visited the UN Buffer Zone dividing the island since Turkey’s 1974 invasion. In Greece, Scott met officials and discussed strengthening the U.S.-Greece alliance, NATO cooperation, and deterring Russian aggression in the region. He also discussed the importance of both nations’ relationships with Israel and support for the United States in the ongoing war with Iran. It’s great to see a US Senator push back on Muslim Brotherhood thug Erdogan. Turkey shouldn’t even be allowed to be in NATO, and Turkey should NEVER be allowed to acquire F-35 fighter jets. Luckily, Senator Scott understands the threat Turkey and Erdogan’s jihadist ideology poses to the world. — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 16, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ