Οι «κρυφοί ένοχοι» του λογαριασμού ρεύματος - Ποιες συσκευές αυξάνουν την κατανάλωση χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Από τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα μέχρι το ψυγείο και το στεγνωτήριο ρούχων, αρκετές συσκευές καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτό να γίνεται πάντοτε αντιληπτό. Την ίδια ώρα, ακόμη και συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται, αλλά παραμένουν σε κατάσταση αναμονής, μπορούν να επιβαρύνουν τον λογαριασμό.

Θερμοσίφωνας: Η κατανάλωση που συχνά υποτιμούμε

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας συγκαταλέγεται στις συσκευές υψηλής ισχύος ενός νοικοκυριού. Η κατανάλωσή του εξαρτάται από την ισχύ της αντίστασης, τη διάρκεια λειτουργίας, τη θερμοκρασία του νερού και τη θερμομόνωση της δεξαμενής.

Για παράδειγμα, ένας θερμοσίφωνας ισχύος 3.000 Watt, εφόσον λειτουργεί συνεχώς για μία ώρα, καταναλώνει περίπου 3 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Κύπρο, όπου αρκετές κατοικίες διαθέτουν ηλιακούς θερμοσίφωνες, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να περιορίσει την ανάγκη ηλεκτρικής θέρμανσης του νερού. Ωστόσο, κατά τις ημέρες περιορισμένης ηλιοφάνειας, η χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης ενδέχεται να αυξηθεί.

Η αποφυγή της άσκοπης λειτουργίας του θερμοσίφωνα, ο έλεγχος του θερμοστάτη και η σωστή συντήρηση του συστήματος μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης.

Στεγνωτήριο ρούχων: Μια ενεργοβόρα ευκολία

Το στεγνωτήριο αποτελεί μία από τις συσκευές που μπορούν να αυξήσουν αισθητά την κατανάλωση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται συχνά.

Η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται εξαρτάται από την τεχνολογία της συσκευής, το πρόγραμμα στεγνώματος και την ποσότητα των ρούχων. Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας είναι γενικά πιο αποδοτικά από τα συμβατικά μοντέλα ηλεκτρικής αντίστασης.

Η επιλογή υψηλότερων στροφών στυψίματος στο πλυντήριο, όπου το επιτρέπουν τα υφάσματα, μειώνει την υγρασία των ρούχων πριν από το στέγνωμα. Παράλληλα, το φυσικό στέγνωμα, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη χρήση της συσκευής.

Κλιματιστικό: Η θερμοκρασία κάνει τη διαφορά

Τα κλιματιστικά αποτελούν βασικό μέσο ψύξης και θέρμανσης σε πολλές κυπριακές κατοικίες. Η κατανάλωσή τους εξαρτάται από την ενεργειακή απόδοση, τις εξωτερικές συνθήκες, τη μόνωση του χώρου και τη θερμοκρασία που επιλέγεται.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας και της εξωτερικής, τόσο περισσότερο μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί το σύστημα.

Η επιλογή μιας λογικής θερμοκρασίας, ο καθαρισμός των φίλτρων και ο περιορισμός των απωλειών από ανοικτά παράθυρα και πόρτες μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση.

Επιπλέον, η χρήση ανεμιστήρα σε κατάλληλες συνθήκες μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση δροσιάς με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σύγκριση με ένα κλιματιστικό.

Ψυγείο και καταψύκτης: Λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο

Σε αντίθεση με άλλες ηλεκτρικές συσκευές, το ψυγείο και ο καταψύκτης παραμένουν σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παρότι ο συμπιεστής τους δεν λειτουργεί συνεχώς, η συνολική κατανάλωση σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε παλαιότερα ή λιγότερο αποδοτικά μοντέλα.

Η τοποθέτηση του ψυγείου μακριά από πηγές θερμότητας, ο επαρκής αερισμός γύρω από τη συσκευή και ο έλεγχος των λάστιχων της πόρτας συμβάλλουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του.

Για τη συντήρηση των τροφίμων, συνήθως συνιστάται θερμοκρασία περίπου 4 βαθμών Κελσίου στο ψυγείο και μείον 18 βαθμών στον καταψύκτη. Η υπερβολικά χαμηλή ρύθμιση μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό πρόσθετο όφελος.

Φούρνος και ηλεκτρικές εστίες: Μεγάλη ισχύς σε μικρό χρονικό διάστημα

Ο ηλεκτρικός φούρνος και οι εστίες μαγειρέματος μπορούν να καταναλώνουν αρκετή ενέργεια κατά τη λειτουργία τους, καθώς χρησιμοποιούν υψηλή ισχύ για την παραγωγή θερμότητας.

Η συχνή και παρατεταμένη προθέρμανση, το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου κατά το ψήσιμο και η χρήση μεγάλου φούρνου για μικρές ποσότητες φαγητού μπορούν να οδηγήσουν σε περιττή κατανάλωση.

Για μικρότερες ποσότητες, συσκευές όπως ο φούρνος μικροκυμάτων ή μια φριτέζα αέρος ενδέχεται να είναι οικονομικότερες, ανάλογα με το φαγητό, τη διάρκεια και τις απαιτήσεις μαγειρέματος.

Οι συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν είναι «κλειστές»

Μία λιγότερο εμφανής πηγή κατανάλωσης είναι η κατάσταση αναμονής, γνωστή ως standby.

Τηλεοράσεις, αποκωδικοποιητές, κονσόλες παιχνιδιών, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να συνεχίσουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά.

Η κατανάλωση κάθε συσκευής μπορεί να είναι μικρή, ωστόσο το άθροισμά τους σε ένα νοικοκυριό και η συνεχής λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετο κόστος.

Η πλήρης απενεργοποίηση συσκευών που δεν χρειάζονται συνεχή λειτουργία ή η χρήση πολύπριζου με διακόπτη μπορεί να περιορίσει αυτές τις απώλειες. Εξαιρούνται συσκευές που πρέπει να παραμένουν ενεργές για λόγους ασφάλειας, συντήρησης ή άλλης αναγκαίας λειτουργίας.

Πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίσουν τι καταναλώνει περισσότερο;

Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της ισχύος μιας συσκευής και της ενέργειας που καταναλώνει.

Η ισχύς αναγράφεται συνήθως σε Watt, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε κιλοβατώρες (kWh). Μια συσκευή υψηλής ισχύος που λειτουργεί για λίγα λεπτά μπορεί να καταναλώνει λιγότερο ρεύμα από μια μικρότερης ισχύος συσκευή που παραμένει ενεργή για πολλές ώρες.

Για τον εντοπισμό των συσκευών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μπορούν να αξιοποιηθούν οι ενεργειακές ετικέτες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστών και κατάλληλοι μετρητές κατανάλωσης.

Μικρές αλλαγές που μπορούν να μειώσουν τον λογαριασμό

Ο περιορισμός της κατανάλωσης δεν απαιτεί απαραίτητα την αντικατάσταση όλων των ηλεκτρικών συσκευών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αλλαγή καθημερινών συνηθειών μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η σωστή χρήση του θερμοσίφωνα, η αποφυγή περιττών κύκλων στεγνωτηρίου, η συντήρηση των κλιματιστικών, η επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων πλύσης και η απενεργοποίηση συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται αποτελούν πρακτικά βήματα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να εντοπιστούν οι συσκευές που καταναλώνουν τις περισσότερες κιλοβατώρες και όχι απλώς εκείνες που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά μπορούν να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις αλλαγές που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.