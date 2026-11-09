Σκωτσέζικο ντουζ ο καιρός: Παγετός απόψε στα ορεινά και βροχές από αύριο - Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και σχετικά ψυχρός, ενώ τοπικά στα παράλια και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Το βράδυ ενδέχεται να σημειωθούν βροχές κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.