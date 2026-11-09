Πόσο ακριβά πληρώνει η Κύπρος την εξάρτησή της από το πετρέλαιο;

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι δύο πόλεμοι που διεξάγονται στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν πλήξει εγκαταστάσεις παραγωγής, διυλιστήρια και δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου, περιορίζοντας την προσφορά καυσίμων και προκαλώντας αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για την Κύπρο, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Η οικονομία της εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για τις μεταφορές, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται κυρίως στο μαζούτ και το ντίζελ. Κατά συνέπεια, κάθε διεθνής ανατίμηση επηρεάζει ταυτόχρονα την κίνηση των οχημάτων, την ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία και την κα...