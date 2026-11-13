Με 399 φιαλίδια Botox επιχείρησε να περάσει από τον Άγιο Δομέτιο 38χρονος Τουρκοκύπριος, μέχρι που τον σταμάτησαν οι τελωνειακοί. Το πρόστιμο έφτασε τις 10.000 ευρώ. Εκείνο, όμως, που μας παραξένεψε είναι γιατί 399 και όχι 400. Τσιγκουνεύτηκε το τελευταίο; Το αξιοποίησε για ίδιον όφελος; Πέρα από την πλάκα, πάντως, τέτοιες ποσότητες γεννούν σοβαρά ερωτήματα για την έκταση που έχει προσλάβει η παράνομη διακίνηση ενέσιμων σκευασμάτων.

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