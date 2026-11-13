Ο Γιώργος Παμπορίδης, ενώ εμφανίζεται ως υποψήφιος ανανέωσης του ΔΗΣΥ, συχνά πυκνά τα βάζει με την ηγεσία του κόμματος, η οποία του άνοιξε δημοκρατικά το δρόμο να διεκδικήσει το χρίσμα υποψηφίου για το ανώτατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη μια ταυτίζεται με την εσωκομματική σύγκρουση και από την άλλη με την προοπτική της επόμενης ημέρας. Το ερώτημα είναι σε ποιον ΔΗΣΥ απευθύνεται και ποιον ΔΗΣΥ θέλει να εκπροσωπήσει στην πορεία προς το λόφο. Σε έναν ΔΗΣΥ που αναζητά την ενότητα και την επανασύνδεσή του με την κοινωνία και τις ρίζες του ή σε έναν ΔΗΣΥ που θα συνεχίσει να αναλώνεται στις εσωτερικές του διαμάχες; Σε εποχές Τσαουσέσκο, πάντως η ενότητα διά της πειθαρχίας, θα ήταν πιο πειστική.
Σε ποιον ΔΗΣΥ απευθύνεται ο Παμπορίδης;
Ιουλία
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