Φαντασιώσεις και αυτοηρωποίηση!

Με ένα φιλμάκι ο Φειδίας Παναγιώτου μας ενημερώνει με δραματικό τρόπο ότι το όνομά του, η φωτογραφία του και άλλα προσωπικά του στοιχεία τοποθετήθηκαν σε μία τάχατες ουκρανική «λίστα θανάτου», κάποιας ουκρανικής ιστοσελίδας, στην οποία τοποθετούνται πρόσωπα που θεωρούνται εχθροί της Ουκρανίας. Για να δώσει δε πιο μελοδραματική διάσταση στο «στόρι» του, μας πληροφορεί ότι αν κάποιος από τους ευρισκόμενους στη λίστα σκοτωθεί, αναγράφουν πάνω στη φωτογραφία του με κόκκινα γράμματα τη λέξη, «εξουδετερώθηκε». Το ότι ο Φειδίας μας, είναι γνωστός παραμυθάς αλλά και γνωστό παπαγαλάκι της Ρωσικής προπαγάνδας, είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να μας το επιβεβαιώνει κάθε μέρα. Και επίσης ας μην ανησυχεί. Οι Ουκρανοί έχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούν, από την αφεντομουτσουνάρα του!