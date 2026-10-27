Το επικό τρολάρισμα της Samsung στην Apple για το αναδιπλούμενο iPhone και τα προβλήματα στην οθόνη του - Δείτε βίντεο

Πρωταγωνιστής της διαφήμισης είναι ένα πράσινο μήλο, μια σαφής αναφορά στο γνωστό λογότυπο της Apple. Το μήλο κόβεται σε κομμάτια και ένα από αυτά επιχειρεί να διπλωθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Αμέσως μετά εμφανίζεται το Galaxy Z Fold 8, το οποίο ανοίγει και κλείνει κανονικά, αναδεικνύοντας την τεχνολογία αναδίπλωσης που έχει αναπτύξει η Samsung τα τελευταία χρόνια.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram ως πληρωμένη συνεργασία με τη Samsung, από το δημιουργικό στούντιο FOREAL, και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των τεχνολογικών μέσων ενημέρωσης.

Foldable iPhone Duo devices are reportedly breaking in large numbers, with displays failing along the hinge crease. Buyers in Japan, China, Australia, and other countries have reported the same issue. In some cases, the display reportedly fails while the phone is still on display in stores. The symptoms are identical: after just a few days of use, a black line appears across the screen. — Play4Index (@Play4Index) October 23, 2026

Οι ρωγμές που άναψαν τη συζήτηση

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το iPhone Duo κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου και ήδη έχουν εμφανιστεί αναφορές χρηστών για ρωγμές στην εσωτερική οθόνη και προβλήματα που σχετίζονται με τον μηχανισμό αναδίπλωσης.

Οι σχετικές καταγγελίες έχουν προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να υιοθετούν τον χαρακτηρισμό «crackgate».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το τεχνολογικό μέσο Android Authority, παραμένει άγνωστο κατά πόσο πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ή για πρόβλημα που επηρεάζει μεγαλύτερο αριθμό συσκευών.

Η νέα διαφήμιση έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι χρήστες βρίσκουν διασκεδαστική την αντιπαράθεση των δύο εταιρειών, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι υπερβολικές.

Πάντως, η Samsung δεν χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το χιούμορ εναντίον της Apple. Στο παρελθόν είχε παρουσιάσει τις διαφημιστικές καμπάνιες «Ingenius» και «Growing Up», στις οποίες σατίριζε επιλογές και χαρακτηριστικά των iPhone.

Η αντιπαράθεση αποκτά πλέον νέο ενδιαφέρον, καθώς η Apple εισέρχεται σε μια κατηγορία συσκευών στην οποία η Samsung διαθέτει ήδη πολυετή παρουσία, με τον ανταγωνισμό να μεταφέρεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και στη διαφημιστική προβολή.

Η εταιρεία δεν περιορίζεται στο χιουμοριστικό μήνυμα. Μέσα από τη διαφήμιση υποστηρίζει ότι το Galaxy Z Fold 8 είναι κατά 1,6 χιλιοστά λεπτότερο και 53 γραμμάρια ελαφρύτερο από το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό της Apple.

Το διαφημιστικό κλείνει με το σύνθημα «Years ahead in Foldables», δηλαδή «Χρόνια μπροστά στα αναδιπλούμενα», επιχειρώντας να υπενθυμίσει ότι η Samsung δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά από το 2019, αρκετά χρόνια πριν από την είσοδο της Apple.