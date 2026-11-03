Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν κεραυνός έπληξε ουρανοξύστη του Χρηματοοικονομικού Κέντρου της πόλης, προκαλώντας την εμφάνιση καπνού από το αλεξικέραυνο του κτηρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την τουρκική μεγαλούπολη.
Εντυπωσιακό βίντεο από την Κωνσταντινούπολη: Κεραυνός χτύπησε ουρανοξύστη και άρχισε να βγαίνει καπνός – Η στιγμή της πρόσκρουσης
Ο κεραυνός έπληξε ουρανοξύστη του Χρηματοοικονομικού Κέντρου στην περιοχή Ατασεχίρ, με καπνό να εμφανίζεται από το αλεξικέραυνο – Προβλήματα στην κυκλοφορία από τις έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς επίσημη ενημέρωση για τυχόν ζημιές στο κτήριο.
Ο κεραυνός χτύπησε την οροφή του ουρανοξύστη στην περιοχή Ατασεχίρ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, το βράδυ της Δευτέρας (2/11), ενώ διαδοχικές αστραπές φώτιζαν τον ουρανό.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την πτώση του κεραυνού εμφανίστηκε καπνός από το αλεξικέραυνο του συγκροτήματος.
Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα
Η κακοκαιρία, η οποία εντάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, συνοδεύτηκε από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν νερά σε δρόμους και σοκάκια διαφόρων συνοικιών της Κωνσταντινούπολης.
Η κατάσταση προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για ενδεχόμενες ζημιές στο κτήριο από την πτώση του κεραυνού.
Το Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2023, φιλοξενεί μεταξύ άλλων τα κεντρικά γραφεία κρατικών τραπεζών και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα της Τουρκίας.
İstanbul’da etkili olan yağış sırasında Çamlıca Kulesi’ne ve İstanbul Finans Merkezi’ne peş peşe yıldırım düştü. https://t.co/WVCdEQC2Jl— Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) November 2, 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.