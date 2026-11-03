Εντυπωσιακό βίντεο από την Κωνσταντινούπολη: Κεραυνός χτύπησε ουρανοξύστη και άρχισε να βγαίνει καπνός – Η στιγμή της πρόσκρουσης

Ο κεραυνός χτύπησε την οροφή του ουρανοξύστη στην περιοχή Ατασεχίρ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, το βράδυ της Δευτέρας (2/11), ενώ διαδοχικές αστραπές φώτιζαν τον ουρανό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την πτώση του κεραυνού εμφανίστηκε καπνός από το αλεξικέραυνο του συγκροτήματος.

Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα

Η κακοκαιρία, η οποία εντάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, συνοδεύτηκε από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν νερά σε δρόμους και σοκάκια διαφόρων συνοικιών της Κωνσταντινούπολης.

Η κατάσταση προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για ενδεχόμενες ζημιές στο κτήριο από την πτώση του κεραυνού.

Το Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2023, φιλοξενεί μεταξύ άλλων τα κεντρικά γραφεία κρατικών τραπεζών και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα της Τουρκίας.