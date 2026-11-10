Βουλγαρία: Τεράστια καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου - Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες (φώτος+βίντεο)

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος. Από πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Bulgaria, November 10, 2026 - Over 10 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Bulgarian News Agency - without sound https://t.co/YigrMa0F97 — Календар News (@KalendarNews) November 10, 2026

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Διάμπολης (Γιάμπολ) δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων BTA ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν.

🚨 #Bulgaria #Breaking Massive 50+ vehicle pileup near Yambol, Bulgaria, amid dense fog. At least 10 people reportedly killed and dozens injured, with several vehicles catching fire. https://t.co/nuqd8FiB0E — The Line News 🖋️ (@Nishantishere_) November 10, 2026

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

🚨 🇧🇬 Two chain crashes in thick fog on the Trakia motorway near Yambol this morning: about 50 cars and trucks, arround 7 dead, dozens injured. The motorway is closed both ways. A military plane is on standby to fly the injured to hospital. #Bulgaria #Trakia #Yambol https://t.co/ViBBzE9iH3 — • ɮօɮɮʏ• (@bo0mzaa) November 10, 2026

"Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες", πρόσθεσε.

🇧🇬🚨 Mass Casualty Pile-ups Paralyze #Bulgaria's Trakia Highway, More Than 10 Dead ➡️ https://t.co/hGDXlHSXZo https://t.co/nCfPnjNC33 — Novinite.com (@novinite_com) November 10, 2026

Περί τους 27 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, μετέδωσε το BTA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ