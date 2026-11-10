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Βουλγαρία: Τεράστια καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου - Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες (φώτος+βίντεο)

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@bo0mzaa

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν πως για το μαζικό τροχαίο δυστύχημα ευθύνονταν οι συνθήκες ομίχλης. Παραμένουν εγκλωβισμένοι κάποιοι οδηγοί.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δεκάδες οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BTA επικαλούμενο τοπικό κυβερνήτη.

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος. Από πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Διάμπολης (Γιάμπολ) δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων BTA ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

"Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες", πρόσθεσε.

Περί τους 27 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, μετέδωσε το BTA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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