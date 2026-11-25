Πρόκειται για τον 40χρονο Πακιστανό πιλότο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή μαζί με τον 51χρονο κυβερνήτη Τανγκ Χονγκμπό και τον 39χρονο μηχανικό πτήσης Γου Γι.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 08:18 τοπική ώρα (02:18 ώρα Κύπρου) από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, με τη βοήθεια πυραύλου Long March-2F.

Σύμφωνα με την κινεζική υπηρεσία επανδρωμένων διαστημικών αποστολών (CMSA), το διαστημόπλοιο εισήλθε επιτυχώς στην προκαθορισμένη τροχιά του περίπου δέκα λεπτά μετά την εκτόξευση, με τα τρία μέλη του πληρώματος να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

#China launches Shenzhou XXIV spaceship to Tiangong space station with first foreign astronaut on board #space https://t.co/0gRpffVSx9 https://t.co/Be74zF2p3z — China Daily (@ChinaDaily) November 25, 2026

Επτά μήνες προετοιμασίας για τον Πακιστανό αστροναύτη

Ο Άλι γίνεται ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει σε τροχιά γύρω από τη Γη και ο πρώτος ξένος αστροναύτης που συμμετέχει στο κινεζικό πρόγραμμα επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

Αναμένεται να παραμείνει στον Tiangong για πέντε έως δέκα ημέρες, αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πείραμα με φωτοσυνθετικά κυανοβακτήρια σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Muhammad Zeeshan Ali carries the hopes and dreams of 250 million Pakistanis into space Prior to boarding the spacecraft, Zeeshan points towards the Pakistan flag and a final Salute 🫡 🇵🇰🇨🇳 Long Live Pakistan China Friendship ! #China #Shenzhou24 #ISPR https://t.co/h5rL8uTPmr — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) November 25, 2026

Πριν από την αποστολή, ο 40χρονος εκπαιδεύτηκε επί επτά μήνες στο Πεκίνο, παρακολουθώντας εντατικά μαθήματα κινεζικής γλώσσας και εξοικειώθηκε με στοιχεία του κινεζικού πολιτισμού, όπως η ποίηση και η καλλιγραφία.

«Δεν πετάω για τον εαυτό μου. Κουβαλάω το όνομα του Πακιστάν στον ώμο μου», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους.

Η συμμετοχή του αποτελεί καρπό συμφωνίας διαστημικής συνεργασίας που υπέγραψαν η Κίνα και το Πακιστάν τον Φεβρουάριο του 2025.

Περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα

Στο πλαίσιο της αποστολής Shenzhou-24 έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Πακιστανός αστροναύτης θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23 και δύο μέλη του προηγούμενου πληρώματος.

Αντίθετα, ο Κινέζος αστροναύτης Ζου Γιανγκζού θα παραμείνει στον διαστημικό σταθμό, με στόχο να συμπληρώσει συνολικά ένα έτος παραμονής στο διάστημα, καταγράφοντας ρεκόρ για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα.

Το βλέμμα της Κίνας στη Σελήνη

Η συμμετοχή ξένου αστροναύτη στην αποστολή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Πεκίνου για την ανάδειξη του Tiangong σε κόμβο διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, ενόψει και της προβλεπόμενης απόσυρσης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) γύρω στο 2030.

Την ίδια ώρα, εντείνεται ο διαστημικός ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, με το Πεκίνο να θέτει ως στόχο την πραγματοποίηση επανδρωμένης αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2030 και τη NASA να επιδιώκει αντίστοιχη αποστολή το 2028.