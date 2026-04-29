Αίθριος με «παρενθέσεις» βροχών ο καιρός - Η πρώτη εικόνα για το τριήμερο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.