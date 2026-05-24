Γενικός Έφορος Εκλογών: Μέχρι τις 9 το βράδυ θα ξέρουμε ποια κόμματα θα μπούν στη Βουλή - Πότε κλειδώνουν τα ονόματα των 56

Μέχρι τις 9.00 το βράδυ της Κυριακής θα γίνουν γνωστά τα κόμματα που θα μπουν στη νέα Βουλή και με πόσους βουλευτές, ενώ μέχρι τις  2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα γνωρίζουμε τα ονόματα των 56 βουλευτών, επαντονίζει στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία.

Ο κ. Ηλία είπε ότι η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει στα εκλογικά κέντρα και θα αρχίσει μόλις κλείσει η κάλπη, στις 06:00 το απόγευμα της Κυριακής, αν δεν υπάρχει εκείνη την ώρα προσέλευση ψηφοφόρων.

Πρόσθεσε ότι παρών στην καταμέτρηση των ψήφων θα είναι μέχρι ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα.

Ερωτηθείς πότε να αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα, ο κ. Ηλία είπε ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι να καταμετρηθούν πρώτα οι κομματικοί σταυροί για να διαπιστωθεί ο αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε κόμμα.

«Γύρω στις 8.30 και 9.00 το βράδυ θα γνωρίζουμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή και με πόσους βουλευτές, το καθένα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα ξεκινήσει η καταμέτρηση για τους σταυρούς προτίμησης των ίδιων των βουλευτών.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων των βουλευτών, ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι γύρω στις 2.00 τα ξημερώματα θα γνωρίζουμε τα ονόματα των 56 βουλευτών, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι για την επισημοποίηση/οριστικοποίηση των εκλεγέντων βουλευτών θα χρειαστεί ένα επιπλέον χρονικό διάστημα που ίσως αυτό να είναι μέχρι τις 3.00 με 4.00 τα ξημερώματα.

«Θα πρέπει ίσως να πάμε μέχρι τις 3.00 με 4.00 το πρωί για να τα επισημοποιήσουμε», σημείωσε.

Επί του προκειμένου, ωστόσο, ο κ. Ηλία είπε ότι η εκλογή κάποιων υποψήφιων βουλευτών, που θα συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό ψήφων, σε σύγκριση με άλλους υποψήφιους, θα διαφανεί πιο νωρίς, και γύρω στις 11.30 με 12.00 το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

