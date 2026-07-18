Αυξάνεται ο παιδικός καρκίνος, αλλά οι αιτίες μένουν άγνωστες - Η Κύπρος πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και χωρίς μηχανισμό ελέγχου

Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα για τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο στην Κύπρο, λόγω της σημαντικής αύξησης που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία. Η αύξηση που καταγράφεται στην Κύπρο φαίνεται, μάλιστα, να είναι εντονότερη από την αντίστοιχη πορεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι βρίσκεται πίσω από αυτή την εικόνα. Απάντηση, ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί με τα σημερινά δεδομένα, καθώς στην Κύπρο δεν υπάρχει σύστημα συστηματικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών και μεταβολικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται τα π...