Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα για τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο στην Κύπρο, λόγω της σημαντικής αύξησης που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία. Η αύξηση που καταγράφεται στην Κύπρο φαίνεται, μάλιστα, να είναι εντονότερη από την αντίστοιχη πορεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι βρίσκεται πίσω από αυτή την εικόνα. Απάντηση, ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί με τα σημερινά δεδομένα, καθώς στην Κύπρο δεν υπάρχει σύστημα συστηματικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών και μεταβολικών παραγόντων στους οποίους εκτίθενται τα π...
Αυξάνεται ο παιδικός καρκίνος, αλλά οι αιτίες μένουν άγνωστες - Η Κύπρος πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και χωρίς μηχανισμό ελέγχου
Το 2022 η Κύπρος κατέγραψε 15 περιστατικά παιδικού καρκίνου ανά 100.000 παιδιά, έναντι 13,7 που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ. Παρά την ανησυχητική αυτή εικόνα, δεν υπάρχουν τα δεδομένα που να εξηγούν τι κρύβεται πίσω από την αύξηση
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.